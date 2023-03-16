Двухлетнего мальчика на санках сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Вечером 16 марта на улице Чаплыгина в Новосибирске в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Его по пешеходному переходу на санках через дорогу перевозила мама.
— Водитель 1999 года рождения на «Хендай Солярис» совершил наезд на пешехода на санках, которого перевозила мама по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мальчик 2021 года рождения, его с травмами различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.
Инспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень вины водителя Hyundai Solaris.
Кстати, сейчас в Новосибирске ищут водителя, сбившего двух школьников на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП.