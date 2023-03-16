Двухлетнего мальчика на санках сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Инспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень вины водителя Hyundai Solaris.



Кстати, сейчас в Новосибирске ищут водителя, сбившего двух школьников на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП.

