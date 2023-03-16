СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 75.75
eur 80.88
Тема дня300 тысяч за лопнувшие грудные импланты
Все новости
Все новости

Двухлетнего мальчика на санках сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Ребенок находится в больнице с травмами различной степени тяжести

3 632

ДТП произошло на пешеходном переходе

Поделиться

Вечером 16 марта на улице Чаплыгина в Новосибирске в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Его по пешеходному переходу на санках через дорогу перевозила мама.

— Водитель 1999 года рождения на «Хендай Солярис» совершил наезд на пешехода на санках, которого перевозила мама по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мальчик 2021 года рождения, его с травмами различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.

Инспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень вины водителя Hyundai Solaris.

Кстати, сейчас в Новосибирске ищут водителя, сбившего двух школьников на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП.

По теме

ДТПВ ДТП пострадал ребенокПострадал ребенок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter