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В Новосибирске ищут водителя, сбившего двух школьников на пешеходном переходе

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Мальчики попали в больницу с травмами различной степени

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16 марта в Кировском районе неизвестный сбил двух несовершеннолетних и скрылся с места ДТП.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Прокопьевская, со стороны улицы Коллективная в сторону улицы Краснодарский переулок, и в пути следования напротив дома 74 по улице Прокопьевская совершил наезд на 2 несовершеннолетних пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.

Мальчиков доставили с травмами в больницу. Неизвестного водителя разыскивают.

13 марта водитель «Тойоты-Короны» сбил двух пешеходов в темноте в Краснозерском районе Новосибирской области. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

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