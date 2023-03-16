В Новосибирске ищут водителя, сбившего двух школьников на пешеходном переходе

16 марта в Кировском районе неизвестный сбил двух несовершеннолетних и скрылся с места ДТП.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Прокопьевская, со стороны улицы Коллективная в сторону улицы Краснодарский переулок, и в пути следования напротив дома 74 по улице Прокопьевская совершил наезд на 2 несовершеннолетних пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.
Мальчиков доставили с травмами в больницу. Неизвестного водителя разыскивают.
13 марта водитель «Тойоты-Короны» сбил двух пешеходов в темноте в Краснозерском районе Новосибирской области. Одна из пострадавших скончалась в больнице.