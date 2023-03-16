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У самолета Ту-204 при посадке в новосибирском Толмачево задымилось шасси

Судно прилетело из Норильска

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Пассажиры самолета не пострадали

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15 марта в новосибирском аэропорту Толмачево у самолета Ту-204 задымилось шасси. Об этом сообщили в Восточном следственном управлении СК РФ на транспорте.

Самолет выполнял рейс по маршруту Норильск — Москва. Задымление заметил диспетчер и доложил экипажу. На место инцидента вызвали пожарных.

— После освобождения взлетно-посадочного пути к воздушному судну прибыли пожарные расчеты, возгорания стойки шасси не обнаружено, выявлено разрушение двух пневматиков с правой стороны основной стойки. Средства пожаротушения не применялись, — сообщили следователи.

В аэропорту Толмачево НГС подтвердили факт инцидента с самолетом авиакомпании «Авиастар-ТУ», отказавшись озвучить какие-либо подробности.

НГС направил авиакомпании «Авиастар-ТУ» запрос с просьбой прокомментировать произошедшее в Толмачево.

Проводится доследственная проверка по признакам неисполнения требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (1 ст. 263 УК РФ).

7 марта военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево под Новосибирском.

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