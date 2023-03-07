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В Толмачево вынужденную посадку совершил военный самолет Ан-124 «Руслан»

В аэропорту отказались рассказывать подробности инцидента

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В транспортной прокуратуре отправили за комментариями в Минобороны РФ

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7 марта военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево под Новосибирском. Эту информацию НГС сообщила пресс-секретарь Толмачево Олеся Верба.

— Такой инцидент действительно был. В связи с тем, что самолет не пассажирский, дополнительных пояснений не будет, — кратко ответила Верба на запрос НГС.

В транспортной прокуратуре придерживаются той же позиции, адресуя редакцию за комментарием в Министерство обороны РФ.

На момент публикации редакция не получила ответа на запрос в пресс-службу Центрального военного округа. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.

Тяжелый самолет Ан-124 «Руслан» создавался для использования в военных целях, перевозок различного тяжелого вооружения, в том числе ракетных систем, нестандартных крупногабаритных грузов. Это крупнейший из коммерческих серийных самолётов, его грузоподъемность — 120 тонн.

Ранее НГС объяснял, почему под Новосибирском стали чаще летать «Русланы», которые использует также гражданская авиация в торговых целях.

Вынужденная посадкаВКС РФ
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