В Толмачево вынужденную посадку совершил военный самолет Ан-124 «Руслан»

7 марта военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево под Новосибирском. Эту информацию НГС сообщила пресс-секретарь Толмачево Олеся Верба.
— Такой инцидент действительно был. В связи с тем, что самолет не пассажирский, дополнительных пояснений не будет, — кратко ответила Верба на запрос НГС.
В транспортной прокуратуре придерживаются той же позиции, адресуя редакцию за комментарием в Министерство обороны РФ.
На момент публикации редакция не получила ответа на запрос в пресс-службу Центрального военного округа. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.
Тяжелый самолет Ан-124 «Руслан» создавался для использования в военных целях, перевозок различного тяжелого вооружения, в том числе ракетных систем, нестандартных крупногабаритных грузов. Это крупнейший из коммерческих серийных самолётов, его грузоподъемность — 120 тонн.
Ранее НГС объяснял, почему под Новосибирском стали чаще летать «Русланы», которые использует также гражданская авиация в торговых целях.