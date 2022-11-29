Над Новосибирском стали чаще летать «Русланы» — с чем это связано

Над Новосибирском начали часто стали летать самолеты Ан-124 — «Русланы» — здесь они заходят на промежуточную посадку. На тенденцию обратили внимание читатели НГС.

Эти самолеты принадлежат авиакомпании «Волга-Днепр», в ней журналисту НГС рассказали, с чем связано увеличение числа бортов.