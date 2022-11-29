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Над Новосибирском стали чаще летать «Русланы» — с чем это связано

Они заходят на промежуточную посадку в Толмачево

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Промежуточные посадки эти самолеты делают не только в Новосибирске, но и в Красноярске

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Над Новосибирском начали часто стали летать самолеты Ан-124 — «Русланы» — здесь они заходят на промежуточную посадку. На тенденцию обратили внимание читатели НГС.

Эти самолеты принадлежат авиакомпании «Волга-Днепр», в ней журналисту НГС рассказали, с чем связано увеличение числа бортов.

— Действительно сейчас авиакомпания «Волга-Днепр» задействует больше самолетов Ан-124–100/150 для доставки товаров из Китая, Индии и ОАЭ в Россию. Эксплуатация всех воздушных судов авиакомпании осуществляются в полном соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Промежуточные посадки в Новосибирске и Красноярске обусловлены техническими характеристиками воздушных судов: дальность полета не позволяет осуществлять беспосадочные перелеты.

В авиакомпании также отметили, что сейчас в грузовой отрасли традиционный высокий сезон, потому что все стремятся выполнить заказы, пополнить стоки перед Новым годом и завезти товары.

— Именно поэтому мы добавили дополнительные емкости на востребованном направлении, в дополнении к существующим уже Ил-76ТД-90ВД, — уточнили в компании «Волга-Днепр».

Ранее мы рассказывали, почему в новосибирском аэропорту Толмачево полтора года стоял самолет «Руслан» после аварийной посадки и его никто не убирал.

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