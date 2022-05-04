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Ан-124 выкатился за пределы ВПППодробности

В Толмачево уже полтора года стоит самолет «Руслан» после аварийной посадки. Почему его не убирают?

Уголовное дело о происшествии было закрыто в апреле 2022 года

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«Руслан» до сих пор находится на территории Толмачево, фото снято в апреле 2022 года

«Руслан» до сих пор находится на территории Толмачево, фото снято в апреле 2022 года

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Авиакомпания «Волга-Днепр» рассказала НГС, почему до сих пор не убрала самолет Ан-124 «Руслан»

после аварийной посадки в Новосибирске, которая произошла 13 ноября 2020 года.

В авиакомпании в ответ на запрос НГС сообщили, что в связи с уникальностью Ан-124-100 и отсутствием обширной практики западного страхового рынка по урегулированию крупных страховых событий с самолетами такого типа, весь процесс занимает длительный период.

— На текущий момент проводятся переговоры для подтверждения окончательного размера ущерба, последующих действий по демонтажу и иных вопросов для окончательного урегулирования убытка, после чего самолет можно будет убрать с территории аэропорта, — добавили в авиакомпании.

В тот день практически сразу после взлета из двигателя самолета пошел дым, поэтому экипажу пришлось возвращаться. Борт выкатился за пределы полосы. Обломки разрушенного двигателя частично повредили фюзеляж и левое крыло самолета, что привело к полной потере радиосвязи. Никто не пострадал. В тот же день возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

СЮЖЕТ

Ан-124 выкатился за пределы ВППАн-124 выкатился за пределы ВПП

Уголовное дело было закрыто в апреле 2022 года. Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ, полковник юстиции Наталия Чернакова рассказывала журналисту НГС, что в ходе следствия было установлено, что причиной авиационного происшествия стало разрушение диска вентилятора двигателя при работе на взлетном режиме, которое привело к отказам систем самолета, повреждению фюзеляжа и левого крыла. А нарушений в действиях экипажа воздушного судна и наземных служб не нашли.

Ранее мы рассказывали, как продвигалось расследование дела о посадке самолета Ан-124 в Новосибирске.

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