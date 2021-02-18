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Дело об аварийной посадке «Руслана» в Толмачёво: как продвинулось расследование за три месяца

Самолет выкатился за пределы полосы в ноябре прошлого года

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Самолет перетащили на парковку. Самостоятельно передвигаться борт не может

Самолет перетащили на парковку. Самостоятельно передвигаться борт не может

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Сибирские следователи рассказали, на каком этапе находится расследование аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске. Инцидент произошел 13 ноября прошлого года. Почти сразу после взлета из двигателя самолета пошел дым, и экипажу пришлось возвращаться. В итоге борт выкатился за пределы полосы.

— Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте. В настоящий момент следственные действия находятся на завершающей стадии. Росавиация по-прежнему проводит расследование инцидента. Исследуется двигатель, в том числе на заводе имени Баранова. По результатам расследования Росавиации по уголовному делу будет принято решение, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС Роман Седешев, руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте. — Предварительно это происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя.

Ранее НГС рассказывал, что российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая специализируется на авиаперевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение приостановить эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124 «Руслан».

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Толмачевоаварийная посадкаавиация
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