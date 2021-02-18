Дело об аварийной посадке «Руслана» в Толмачёво: как продвинулось расследование за три месяца

Сибирские следователи рассказали, на каком этапе находится расследование аварийной посадки самолета
— Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте. В настоящий момент следственные действия находятся на завершающей стадии. Росавиация по-прежнему проводит расследование инцидента. Исследуется двигатель, в том числе на заводе имени Баранова. По результатам расследования Росавиации по уголовному делу будет принято решение, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС Роман Седешев, руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте. — Предварительно это происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя.
Ранее НГС рассказывал, что российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая специализируется на авиаперевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение приостановить эксплуатацию всего флота самолетов