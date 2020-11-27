Самолет Ан-124 начали передвигать спустя две недели после экстренной посадки в Толмачёво

Сегодня, 27 ноября, самолет Ан-124 «Руслан» начали двигать в аэропорту Толмачёво. 13 ноября — две недели назад — самолет совершил там экстренную посадку и до сих пор находился на одном месте. В пресс-службе авиакомпании «Волга-Днепр» уточнили, что улететь из аэропорта он не может.

— Он не улетает. Сейчас привезли технику, в течение ближайших суток его будут вытаскивать с нетвердой поверхности на парковку — твердую поверхность, — рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Волга-Днепр» Марина Исайкина.