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Самолет Ан-124 начали передвигать спустя две недели после экстренной посадки в Толмачёво

Его хотят перенести с грунта на твердую поверхность

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Очевидцы рассказали, что за три часа самолет сдвинули лишь на метр

Очевидцы рассказали, что за три часа самолет сдвинули лишь на метр

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Сегодня, 27 ноября, самолет Ан-124 «Руслан» начали двигать в аэропорту Толмачёво. 13 ноября — две недели назад — самолет совершил там экстренную посадку и до сих пор находился на одном месте. В пресс-службе авиакомпании «Волга-Днепр» уточнили, что улететь из аэропорта он не может.

— Он не улетает. Сейчас привезли технику, в течение ближайших суток его будут вытаскивать с нетвердой поверхности на парковку — твердую поверхность, — рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

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По ее словам, самолет глубоко вошел в землю при посадке на поле. Чтобы продолжать технические работы, его потребовалось вытащить. «Руслан» не убирали в течение двух недель, в том числе и потому, что замерз грунт.

— Сейчас мы с помощью аэропортовых служб его достаем и перемещаем на площадку, чтобы вести ремонтные работы, — добавила Исайкина.

После инцидента в Толмачёво авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124&nbsp;— в настоящее время в парке авиакомпании их числится 12

После инцидента в Толмачёво авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124 — в настоящее время в парке авиакомпании их числится 12

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Самолет поднимают с грунта, чтобы затем переместить его на твердую поверхность

Самолет поднимают с грунта, чтобы затем переместить его на твердую поверхность

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Грузовой самолет двигают бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-1), которые предназначены для эвакуации застрявшей и поврежденной техники

Грузовой самолет двигают бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-1), которые предназначены для эвакуации застрявшей и поврежденной техники

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Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая специализируется на авиаперевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение приостановить эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124 «Руслан».

Также в Росавиации заявили, что самолет Ан-124 «Руслан» аварийно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за разрушения одного из двигателей.

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Ан-124НовосибирскРусланаэропорт Толмачевосамолет
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