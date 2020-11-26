Росавиация назвала причину отказа двигателя у аварийно севшего в Толмачёво самолета «Руслан»

Самолет Ан-124 «Руслан» задымился в воздухе и аварийно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за разрушения одного из двигателей. Об этом рассказало агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве сообщили, что сертификация типа самолета и двигателя проводилась в 1992 году силами Межгосударственного авиационного комитета.

— Росавиация приступила к исследованию элементов двигателя, параметров полета и работы систем Ан-124. По предварительным оценкам, отказ двигателя № 2 произошел в результате разрушения диска вентилятора, которое привело к множественным отказам систем самолета (электрической системы, системы управления самолетом и двигателями, шасси, пилотажно-навигационного и связного оборудования), а также к повреждениям фюзеляжа воздушного судна в виде сквозных пробоин по правому и левому борту, — передало сообщение Росавиации информационное агентство «Интерфакс».