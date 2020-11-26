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Росавиация назвала причину отказа двигателя у аварийно севшего в Толмачёво самолета «Руслан»

К аварии Ан-124 привело разрушение элемента двигателя

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По предварительным оценкам, отказ двигателя № 2 произошел в результате разрушения диска вентилятора

По предварительным оценкам, отказ двигателя № 2 произошел в результате разрушения диска вентилятора

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Самолет Ан-124 «Руслан» задымился в воздухе и аварийно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за разрушения одного из двигателей. Об этом рассказало агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве сообщили, что сертификация типа самолета и двигателя проводилась в 1992 году силами Межгосударственного авиационного комитета.

— Росавиация приступила к исследованию элементов двигателя, параметров полета и работы систем Ан-124. По предварительным оценкам, отказ двигателя № 2 произошел в результате разрушения диска вентилятора, которое привело к множественным отказам систем самолета (электрической системы, системы управления самолетом и двигателями, шасси, пилотажно-навигационного и связного оборудования), а также к повреждениям фюзеляжа воздушного судна в виде сквозных пробоин по правому и левому борту, — передало сообщение Росавиации информационное агентство «Интерфакс».

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При этом фрагмент диска вентилятора двигателя, регистратор полетных данных, параметрический и речевой аварийные самописцы поступили в авиарегистр России для проведения исследования параметров полета и работы систем самолета, установления характера и причин разрушения диска вентилятора двигателя.

В установленном Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) порядке Росавиация уведомила о факте серьезного авиационного инцидента разработчика воздушного судна Ан-124 и двигателя Д18Т.

В Толмачёво до сих пор ведутся работы по подготовке эвакуации аварийного самолета. Известно, что на данный момент отсыпана и укатана дорога длиной 350 метров и шириной 12 метров, произведена замена шин и дисков основных стоек шасси, под носовую часть самолета установлены надувные маты и поддоны, подготовлены три танковых тягача.

13 ноября в воздухе над Толмачёво у самолета задымился двигатель. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета. На следующий день, 14 ноября, следователи назвали причину, по которой «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая специализируется на авиаперевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение приостановить эксплуатацию всего флота самолетов Ан-124 «Руслан».

На данный момент самолет Ан-124 по-прежнему находится в Новосибирске — на территории аэропорта Толмачёво он стоит уже почти две недели.

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Ан-124Росавиацияэкстренная посадка самолета
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