Следователи закрыли дело об аварийной посадке самолета «Руслан» в Новосибирске
У самолета разрушился диск вентилятора двигателя
Следователи закрыли уголовное дело после аварийной посадки самолета
Почти сразу после взлета из двигателя самолета пошел дым, поэтому экипажу пришлось возвращаться. В итоге борт выкатился за пределы полосы. У судна были повреждены фюзеляж и двигатель. В тот же день возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ, полковник юстиции Наталия Чернакова рассказала журналисту НГС, что в ходе следствия было установлено, что причиной авиационного происшествия стало разрушение диска вентилятора двигателя при работе на взлетном режиме, которое привело к отказам систем самолета, повреждению фюзеляжа и левого крыла:
— В ходе предварительного следствия нарушений в действиях экипажа воздушного судна и наземных служб следствием не установлено, в результате чего уголовное дело было прекращено, — уточнила Чернакова.
Самолет после аварийной посадки оставался на территории аэропорта: сначала его не могли передвинуть с места, потому что он глубоко вошел в землю при посадке, а грунт замерз. Через две недели его переместили на твердую поверхность для проведения ремонтных работ. А после авиакомпания «Волга-Днепр», которой он принадлежит, забрала его, как пояснила журналисту НГС Наталия Чернакова.
Ранее мы рассказывали, как продвигалось расследование дела о посадке самолета Ан-124 в Новосибирске.