«Не обращали внимание на крики прохожих: четверо подростков разбили автомобиль средь бела дня в Западном микрорайоне

— Это произошло сегодня днем. Примерно в 14:50 мне позвонили соседи и рассказали, что мою машину разбили четверо подростков, на вид им было 12–13 лет. То, что они ломают мою машину, видели прохожие, многие кричали им, чтобы они прекратили, но им было всё равно. Спугнула их соседка, которая вышла из подъезда и начала им кричать, что вызвала полицию, только после этого они разбежались, — рассказал мужчина.

