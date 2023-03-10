«Не обращали внимание на крики прохожих: четверо подростков разбили автомобиль средь бела дня в Западном микрорайоне

Неизвестные разбили окна машины Honda Integra в Западном микрорайоне ради панели от старой магнитолы, автомобильного насоса и провода для прикуривания авто. Как рассказал НГС владелец машины Павел Фаткин, инцидент произошел 10 марта в обеденное время во дворе дома на Филатова, 10.
— Это произошло сегодня днем. Примерно в 14:50 мне позвонили соседи и рассказали, что мою машину разбили четверо подростков, на вид им было 12–13 лет. То, что они ломают мою машину, видели прохожие, многие кричали им, чтобы они прекратили, но им было всё равно. Спугнула их соседка, которая вышла из подъезда и начала им кричать, что вызвала полицию, только после этого они разбежались, — рассказал мужчина.
По словам сибиряка, вандалы разбили переднее, заднее, одно из боковых стекол, а также зеркала. Мужчина уже написал заявление в полицию. Сейчас хозяин машины ищет свидетелей инцидента.
Ранее глыба снега разбила машину, которая стояла под окнами многоэтажки в Плющихинском жилмассиве.