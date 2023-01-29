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Глыба снега разбила машину, которая стояла под окнами многоэтажки в Плющихинском жилмассиве

По словам очевидца, ремонт обойдется минимум в 50 тысяч рублей

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Инцидент произошел вечером 28 января

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Глыба снега упала на крышу припаркованного Nissan Tiida с крыши 9-этажного дома по адресу Татьяны Снежиной, 29 в Плющихинском жилмассиве. Как рассказал очевидец событий Максим (имя изменено по просьбе героя), инцидент произошел вечером 28 января.

— Снег рухнул на машину примерно в 21:40. Насколько мне известно, полиция не приезжала. Автомобиль так и стоит на месте, хозяин ее накрыл специальным чехлом, — рассказал мужчина.

По словам Максима, снег повредил заднюю часть крыши и заднее стекло. Максим отметил, что ремонт хозяину авто обойдется минимум в 50 тысяч рублей. Как рассказал сибиряк, подобный инцидент происходит не в первый раз, подобные случаи были и в прошлом году.

— Проблемная ситуация со снегом длится уже около 10 лет. Снег у нас чистят очень редко, за зиму максимум 2–3 раза, отсюда и наросты на крышах, и сугробы во дворах, — пояснил мужчина.

Журналист НГС направил официальный запрос в управляющую компанию, которая обслуживает дом. На момент публикации ответ не пришел.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.

Падение глыб снега на автомобили — не редкость. НГС поговорил с экспертом и выяснил, что делать, если ваша машина пострадала при таких обстоятельствах. Читайте об этом в нашей инструкции.

НовосибирскГлыба льда упала на автомобильСнег
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