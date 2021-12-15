Глыба снега разбила машину: с кого и как выбивать компенсацию — примеры и советы юриста

Главными городскими проблемами в Новосибирске традиционно считаются плохие дороги, их некачественная уборка, точечная застройка и неприятные запахи. О плохой уборке крыш домов и козырьков балконов вспоминают реже — в основном тогда, когда случаются неприятные инциденты или трагедии.

Так, в феврале этого года сошедший с козырька ком снега сильно повредил Honda Accord, припаркованную у дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Ее владелец до сих пор безуспешно пытается взыскать компенсацию ущерба. Рассказываем историю ее борьбы за компенсацию, а также приводим советы юриста — что делать, чтобы не остаться у разбитого корыта.