Глыба снега разбила машину: с кого и как выбивать компенсацию — примеры и советы юриста

Главными городскими проблемами в Новосибирске традиционно считаются плохие дороги, их некачественная уборка, точечная застройка и неприятные запахи. О плохой уборке крыш домов и козырьков балконов вспоминают реже — в основном тогда, когда случаются неприятные инциденты или трагедии.
Так, в феврале этого года сошедший с козырька ком снега сильно повредил Honda Accord, припаркованную у дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Ее владелец до сих пор безуспешно пытается взыскать компенсацию ущерба. Рассказываем историю ее борьбы за компенсацию, а также приводим советы юриста — что делать, чтобы не остаться у разбитого корыта.
«Свидетели есть, документы на руках — денег нет!»
4 февраля муж сибирячки Евгении Г. вернулся с работы намного позже обычного, причем не на своей машине, а на такси.
— Мой муж поехал на работу утром, припарковался у дома
На стекле лежала записка с контактным телефоном очевидца. Муж Елены связался с ним — тот дал показания вызванному наряду ГИБДД.
— На автомобиле имеются повреждения, указанные заявителем, и остатки льда. Имеется свидетель данного происшествия, который пояснил, что 04.02.2021, около 15:15, погода была солнечная, от солнца подтаивал снег. Свидетель увидел, как с покатой крыши балкона с самого верхнего этажа дома
Полицейские рекомендовали для возмещения материального ущерба супругам обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.
— Когда я обратилась в УК «Дост-Н», нам заявили, что раз снежно-ледяная масса упала не с крыши, а с козырька балкона верхнего этажа, ответственность лежит на собственнике этой квартиры. Я написала жалобу в прокуратуру, которая переадресовала ее в Государственную жилищную инспекцию, — рассказывает Евгения.
Из ответа ГЖИ следует, что в УК «Дост-Н» в феврале-апреле не поступало жалоб на неубранный снег на козырьках балконов Вокзальной, 11. Козырьки на балконах проектом дома не предусмотрены, а собственникам самовольных конструкций в январе-феврале якобы выдавалось предписание об их демонтаже. В итоге жилищная инспекция не нашла оснований для привлечения «Дост-Н» к ответственности.
— С момента отправки нашей жалобы в прокуратуру и получения ответа от ГЖИ прошло почти полгода. Понятное дело, к тому моменту в УК подсуетились и подготовили документацию об отсутствии жалоб на снег. Получается, что 1 апреля проверка показала отсутствие неубранного снега, и спустя три дня снежная масса разбивает наш автомобиль. Он же не с неба упал в конце концов! — возмущается Евгения. — Я буду повторно жаловаться в прокуратуру, в том числе и на ГЖИ.
Изначально супруги планировали взыскать с УК «Дост-Н» 100 тысяч рублей на восстановление автомобиля. Но в связи с тем, что в досудебном порядке ситуацию разрешить не удалось, в своем иске Евгения запросит уже 150 тысяч.
— Я целый год не пользовалась своим автомобилем: только такси и общественный транспорт. Если прокуратура нарушения в действиях ГЖИ и УК не найдет, мы направим в суд гражданский иск с требованием о компенсации материального ущерба, — добавила Евгения. — Пусть УК оплачивает ремонт, а потом уже сама судится с собственником несогласованного балконного козырька!
В управляющей компании «Дост-Н» правомочность претензий сибирячки опровергают.
— Претензия о возмещении материального ущерба поступала. Управляющая компания ответила истцу официальным отказом — в предусмотренный срок, поскольку вины управляющей компании в данной ситуации нет. Козырек балкона дома по адресу Вокзальная магистраль, 11 был установлен собственником квартиры самостоятельно. В адрес этого собственника ЖЭУ было отправлено предписание о том, что собственник должен следить за своим самовольно установленным козырьком (сброс снега, наледи), — сообщили НГС в «Дост-Н».
Что делать, если ком снега с крыши разбил машину — советы юриста
Юрист Сергей Гладких считает, что первым делом нужно понять, была ли машина припаркована в положенном месте (если нет, ответственность лежит на водителе автомобиля). После этого нужно определить надлежащего ответчика.
— Чаще всего снег с крыши падает с многоквартирных домов, частных домов, зданий государственных органов, органов местного самоуправления. Ответственность за повреждения из-за схода снега несет УК/ТСЖ/ЖСК или собственник здания, которым может быть орган государственной власти, местного самоуправления или бюджетные организации, — говорит Гладких.
Инструкция действий на месте:
- Поиск свидетелей, очевидцев, камер наружного наблюдения (всё нужно делать оперативно, записать номера свидетелей, ФИО и по возможности адреса места жительства).
- Вызов полиции (отдел МВД, участковый), ГИБДД — если автомобиль был в движении в момент, когда на него упал снег с крыши.
- Фото- и видеофиксация места инцидента. В кадр должны войти табличка номера здания, иные реквизиты. Если попадутся часы с датой (например, на крыльце здания), будет очень хорошо.
- Дозваниваемся в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, в госорган или собственнику здания с требованием о выезде их представителей для составления акта повреждений. Если будут игнорировать просьбы, то тут и пригодятся камеры и свидетели.
Сбор доказательной базы. Она будет состоять из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, акта повреждений, правоустанавливающих документов на автомобиль, экспертного заключения о стоимости восстановительного ремонта (если есть КАСКО, оценку будет делать страховая организация).
— О производстве самостоятельной независимой экспертизы (оценки) необходимо за 3 рабочих дня сообщить ответчику уведомлением за подписью и датой или отправить телеграмму следующего содержания: «Прошу явиться в такое-то время в такое-то место вас или вашего представителя с целью производства оценки восстановительного ремонта авто, поврежденного в связи с происшествием (падение снега с крыши здания по адресу такому-то) от такого-то числа. В случае вашей неявки акт осмотра будет произведен без вас», — диктует Сергей Гладких.
Дальнейший шаг — отправить претензию. Сделать это нужно через почту с описью вложения в конверт. Надлежащий адрес можно найти в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Также не забудьте указать реквизиты счета, на который ответчик может перечислить деньги.
Если в досудебном порядке требования не были удовлетворены, выбираем подсудность по месту нахождения ответчика.
Вот что важно знать:
— госпошлина считается от цены иска (вот калькулятор);
— иск и приложения должны быть отправлены по числу лиц, участвующих в деле;
— если ремонт авто производить не целесообразно, так как ремонт дороже рыночной стоимости машины, то применяется формула: материальный ущерб = рыночная стоимость — годные остатки;
— можно привлечь Роспотребнадзор как госорган, участвующий для дачи заключения по делу;
— покрытия судебных издержек (включая оплату услуг эксперта) можно потребовать после вступления в силу решения суда с помощью подачи заявления о взыскании судебных издержек.
Ранее НГС сообщал о том, что владелицу квартиры на