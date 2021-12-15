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Глыба снега разбила машину: с кого и как выбивать компенсацию — примеры и советы юриста

Новосибирцы пытаются выбить деньги за разбитую машину из-за схода снега с крыш и козырьков домов

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6 февраля в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом автомобиля и <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2021/02/07/69753903/" class="_" target="_blank">раздавил</a> лобовые стекла и крыши

6 февраля в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши

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Главными городскими проблемами в Новосибирске традиционно считаются плохие дороги, их некачественная уборка, точечная застройка и неприятные запахи. О плохой уборке крыш домов и козырьков балконов вспоминают реже — в основном тогда, когда случаются неприятные инциденты или трагедии.

Так, в феврале этого года сошедший с козырька ком снега сильно повредил Honda Accord, припаркованную у дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Ее владелец до сих пор безуспешно пытается взыскать компенсацию ущерба. Рассказываем историю ее борьбы за компенсацию, а также приводим советы юриста — что делать, чтобы не остаться у разбитого корыта.

«Свидетели есть, документы на руках — денег нет!»


4 февраля муж сибирячки Евгении Г. вернулся с работы намного позже обычного, причем не на своей машине, а на такси.

— Мой муж поехал на работу утром, припарковался у дома № 11 на Вокзальной магистрали. Вечером после работы вышел, увидел повреждения на автомобиле: промята крыша прям над детским сидением, заднее стекло разбито, на лобовом образовалась трещина. Слава богу, в машине никого не было! — в беседе с НГС сокрушается Евгения.

На стекле лежала записка с контактным телефоном очевидца. Муж Елены связался с ним — тот дал показания вызванному наряду ГИБДД.

В момент инцидента в автомобиле не было людей

В момент инцидента в автомобиле не было людей

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— На автомобиле имеются повреждения, указанные заявителем, и остатки льда. Имеется свидетель данного происшествия, который пояснил, что 04.02.2021, около 15:15, погода была солнечная, от солнца подтаивал снег. Свидетель увидел, как с покатой крыши балкона с самого верхнего этажа дома № 11 по улице Вокзальная магистраль упал кусок снега со льдом на автомобиль, стоящий внизу. В результате падения снега на автомобиле образовались повреждения, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, имеющегося в распоряжении НГС.

Полицейские рекомендовали для возмещения материального ущерба супругам обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

— Когда я обратилась в УК «Дост-Н», нам заявили, что раз снежно-ледяная масса упала не с крыши, а с козырька балкона верхнего этажа, ответственность лежит на собственнике этой квартиры. Я написала жалобу в прокуратуру, которая переадресовала ее в Государственную жилищную инспекцию, — рассказывает Евгения.

ГЖИ не нашла оснований для привлечения управляющей компании к ответственности

ГЖИ не нашла оснований для привлечения управляющей компании к ответственности

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Из ответа ГЖИ следует, что в УК «Дост-Н» в феврале-апреле не поступало жалоб на неубранный снег на козырьках балконов Вокзальной, 11. Козырьки на балконах проектом дома не предусмотрены, а собственникам самовольных конструкций в январе-феврале якобы выдавалось предписание об их демонтаже. В итоге жилищная инспекция не нашла оснований для привлечения «Дост-Н» к ответственности.

— С момента отправки нашей жалобы в прокуратуру и получения ответа от ГЖИ прошло почти полгода. Понятное дело, к тому моменту в УК подсуетились и подготовили документацию об отсутствии жалоб на снег. Получается, что 1 апреля проверка показала отсутствие неубранного снега, и спустя три дня снежная масса разбивает наш автомобиль. Он же не с неба упал в конце концов! — возмущается Евгения. — Я буду повторно жаловаться в прокуратуру, в том числе и на ГЖИ.

Изначально супруги планировали взыскать с УК «Дост-Н» 100 тысяч рублей на восстановление автомобиля. Но в связи с тем, что в досудебном порядке ситуацию разрешить не удалось, в своем иске Евгения запросит уже 150 тысяч.

— Я целый год не пользовалась своим автомобилем: только такси и общественный транспорт. Если прокуратура нарушения в действиях ГЖИ и УК не найдет, мы направим в суд гражданский иск с требованием о компенсации материального ущерба, — добавила Евгения. — Пусть УК оплачивает ремонт, а потом уже сама судится с собственником несогласованного балконного козырька!

В управляющей компании «Дост-Н» правомочность претензий сибирячки опровергают.

— Претензия о возмещении материального ущерба поступала. Управляющая компания ответила истцу официальным отказом — в предусмотренный срок, поскольку вины управляющей компании в данной ситуации нет. Козырек балкона дома по адресу Вокзальная магистраль, 11 был установлен собственником квартиры самостоятельно. В адрес этого собственника ЖЭУ было отправлено предписание о том, что собственник должен следить за своим самовольно установленным козырьком (сброс снега, наледи), — сообщили НГС в «Дост-Н».

Что делать, если ком снега с крыши разбил машину — советы юриста


Юрист Сергей Гладких считает, что первым делом нужно понять, была ли машина припаркована в положенном месте (если нет, ответственность лежит на водителе автомобиля). После этого нужно определить надлежащего ответчика.

— Чаще всего снег с крыши падает с многоквартирных домов, частных домов, зданий государственных органов, органов местного самоуправления. Ответственность за повреждения из-за схода снега несет УК/ТСЖ/ЖСК или собственник здания, которым может быть орган государственной власти, местного самоуправления или бюджетные организации, — говорит Гладких.

Инструкция действий на месте:

  1. Поиск свидетелей, очевидцев, камер наружного наблюдения (всё нужно делать оперативно, записать номера свидетелей, ФИО и по возможности адреса места жительства).
  2. Вызов полиции (отдел МВД, участковый), ГИБДД — если автомобиль был в движении в момент, когда на него упал снег с крыши.
  3. Фото- и видеофиксация места инцидента. В кадр должны войти табличка номера здания, иные реквизиты. Если попадутся часы с датой (например, на крыльце здания), будет очень хорошо.
  4. Дозваниваемся в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, в госорган или собственнику здания с требованием о выезде их представителей для составления акта повреждений. Если будут игнорировать просьбы, то тут и пригодятся камеры и свидетели.

Сбор доказательной базы. Она будет состоять из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, акта повреждений, правоустанавливающих документов на автомобиль, экспертного заключения о стоимости восстановительного ремонта (если есть КАСКО, оценку будет делать страховая организация).

— О производстве самостоятельной независимой экспертизы (оценки) необходимо за 3 рабочих дня сообщить ответчику уведомлением за подписью и датой или отправить телеграмму следующего содержания: «Прошу явиться в такое-то время в такое-то место вас или вашего представителя с целью производства оценки восстановительного ремонта авто, поврежденного в связи с происшествием (падение снега с крыши здания по адресу такому-то) от такого-то числа. В случае вашей неявки акт осмотра будет произведен без вас», — диктует Сергей Гладких.

Дальнейший шаг — отправить претензию. Сделать это нужно через почту с описью вложения в конверт. Надлежащий адрес можно найти в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Также не забудьте указать реквизиты счета, на который ответчик может перечислить деньги.

Если в досудебном порядке требования не были удовлетворены, выбираем подсудность по месту нахождения ответчика.

Вот что важно знать:

— госпошлина считается от цены иска (вот калькулятор);

— иск и приложения должны быть отправлены по числу лиц, участвующих в деле;

— если ремонт авто производить не целесообразно, так как ремонт дороже рыночной стоимости машины, то применяется формула: материальный ущерб = рыночная стоимость — годные остатки;

— можно привлечь Роспотребнадзор как госорган, участвующий для дачи заключения по делу;

— покрытия судебных издержек (включая оплату услуг эксперта) можно потребовать после вступления в силу решения суда с помощью подачи заявления о взыскании судебных издержек.

Ранее НГС сообщал о том, что владелицу квартиры на 9-м этаже дома на улице Узорной обвинили в смерти случайной прохожей: на нее упала глыба снега. Женщина уверяет, что накануне чистила балкон от снега. Следователи и семья погибшей считают иначе.

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