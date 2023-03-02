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Улицу Кубовую перекроют для транспорта в Новосибирске

Ограничения введут на трех участках улицы

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Ограничения начнут действовать 1 апреля

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В Новосибирске перекроют движение транспорта по улице Кубовой на правом берегу. Как сообщается в проекте постановления мэрии, временное ограничение движения будет действовать на трех участках улицы. Часть из них планируется перекрыть с апреля.

Согласно документу, с 1 апреля по 15 мая в городе введут временное прекращение движения транспорта на отрезке между домами № 42 и 94 на Кубовой. Кроме того, дорогу перекроют от перекрестка улиц Кубовой и Петрозаводской у дома № 99/1 на Кубовой до здания № 4а, к. 1 на Промышленной.

Следующее ограничение движения транспорта введут с 15 мая по 15 июня от перекрестка в районе здания № 4а, к. 1 на Промышленной до дома № 4а на той же улице.

Отмечается, что ограничение движения транспорта по Кубовой связано с проведением ООО «ТСПСиб» работ по прокладке тепловой сети. Во время перекрытия в городе планируется обустроить объезд участков по улицам Лобачевского и Кубовой.

В начале января в Новосибирске перекрыли дорогу на Планировочной. Она примыкает к улице Широкой. Ограничение действует до 4 апреля.

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