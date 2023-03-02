Улицу Кубовую перекроют для транспорта в Новосибирске

В Новосибирске перекроют движение транспорта по улице Кубовой на правом берегу. Как сообщается в проекте постановления мэрии, временное ограничение движения будет действовать на трех участках улицы. Часть из них планируется перекрыть с апреля.
Согласно документу, с 1 апреля по 15 мая в городе введут временное прекращение движения транспорта на отрезке между домами
Следующее ограничение движения транспорта введут с 15 мая по 15 июня от перекрестка в районе здания
Отмечается, что ограничение движения транспорта по Кубовой связано с проведением ООО «ТСПСиб» работ по прокладке тепловой сети. Во время перекрытия в городе планируется обустроить объезд участков по улицам Лобачевского и Кубовой.
В начале января в Новосибирске перекрыли дорогу на Планировочной. Она примыкает к улице Широкой. Ограничение действует до 4 апреля.