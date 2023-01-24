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Для переезда через границу России водителям потребуется резервировать дату и время

В поправках, которые предложили в Госдуме, будет перечень нужных для резервирования документов

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В сентябре на границах с Казахстаном и Грузией были большие пробки

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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Эти поправки предусматривают, что владельцы автомобилей должны будут предварительно резервировать дату и время для того чтобы пересечь границу России.

— Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ, — указано в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Новый порядок будет включать перечень документов, которые понадобятся для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, а также категории транспортные средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Правительство должно предусмотреть порядок размещения транспорта вдоль дороги, чтобы по ней можно было проехать. Отдельно в поправках указано, что кабмин утвердит требования к обустройству участков дорог возле пунктов контроля. Речь идёт о площадках для стоянки с подъездами к ним, освещением, урнами, бесплатными туалетами и техническими средствами, которые позволяют зарезервировать дату и время пересечения границы.

Кроме того, в документе указано, что до 31 декабря правительство сможет предусмотреть особенности для реализации схемы с резервированием — эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года.

В сентябре прошлого года после объявления частичной мобилизации на КПП граничащих с Россией стран (в частности, Грузия и Казахстан) выстраивались большие автомобильные очереди — люди стояли на границе по несколько суток.

АвтоКППГраницаРезервирование
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