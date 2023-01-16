Троллейбус врезался в автобус на улице Кирова

Вечером 16 января в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием троллейбуса и автобуса. Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», общественный транспорт столкнулся у дома
— При движении в сторону центра водитель троллейбуса не справился с управлением и столкнулся с автобусом, — сообщили в организации. — Пострадавших нет. Движение во всех направлениях затруднено.
В службе аварийных комиссаров «Альянс» НГС уточили, что внутри автобуса и троллейбуса находились пассажиры. Общественный транспорт двигался по маршруту.
Информация о ДТП также сообщается в 2ГИС. По данным сервиса, авария произошла на остановке наземного транспорта «Дунайская». НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне под Новосибирском произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. В аварии пострадала