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Стали известны подробности угона красной «Лады» в Новосибирске — видео погони и задержания

По данным МВД, у одного из угонщиков установили состояние опьянения

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В полиции раскрыли подробности угона автомобиля «Лада» парой новосибирцев 10 января в Кировском районе города. Как сообщается на сайте «МВД-Медиа», на розыск легковушки были ориентированы все наружные наряды полиции.

По данным ведомства, перед происшествием владелец автомобиля выронил ключи от автомобиля возле своего дома. Пара новосибирцев заметили утерю и решили угнать машину.

— Один из экипажей ДПС заметил разыскиваемое транспортное средство на Бердском шоссе. Стражи правопорядка организовали преследование, в ходе которого требовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться, — указано в сообщении. — Уходя от погони, правонарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями.

После ДТП мужчина с девушкой попытались скрыться от полиции в пешем порядке, однако были задержаны.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело

Видео: «МВД-Медиа»

По данным ведомства, автомобиль угнал 38-летний мужчина, которого ранее лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Отмечается, что по результатам освидетельствования у него было установлено состояние опьянения.

После происшествия его вместе с 30-летней женщиной доставили в отдел полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

— Также решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, — сообщили в ведомстве. — На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его приятельница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал ранее НГС, после угона машина попала в ДТП на Бердском шоссе напротив дома № 2/6. Автомобиль купили в 2021 году — владельцам платить за нее кредит еще 7 лет.

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