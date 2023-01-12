Стали известны подробности угона красной «Лады» в Новосибирске — видео погони и задержания

По данным ведомства, перед происшествием владелец автомобиля выронил ключи от автомобиля возле своего дома. Пара новосибирцев заметили утерю и решили угнать машину.



— Один из экипажей ДПС заметил разыскиваемое транспортное средство на Бердском шоссе. Стражи правопорядка организовали преследование, в ходе которого требовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться, — указано в сообщении. — Уходя от погони, правонарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями.

