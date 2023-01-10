«Вышли за ребенком ехать, а машины нет»: подробности угона красной «Лады» — семье платить за нее кредит еще 7 лет

В Новосибирске 10 января молодой парень с девушкой угнали красную «Ладу» в тот момент, когда владельцы машины на несколько минут поднялись в квартиру. По словам брата хозяйки «Лады» Анатолия, семья продолжает платить за машину кредит.
После угона машина попала в ДТП на Бердском шоссе напротив дома
— Машина моей родной сестры. Они приехали домой с покупками, понесли их домой — коробки и пакеты. Видать, зять вытаскивал ключи от подъезда и выронил их. И парень с девушкой вышли в это время. В подъезде она подобрала ключи, несколько секунд поговорили, сели и поехали. Машина-то прогретая была, — объяснил корреспонденту НГС брат владелицы «Лады» Анатолий.
Он добавил, что его сестра сейчас находится в полиции и говорить пока не может. Момент угона попал на видео. На записи домофона видно, как пара спешно садится в красную «Ладу» и уезжает.
— Сестра с мужем занесли продукты, и им нужно было ехать сразу ребенка забирать. Вышли, а машины нет. Они сразу в полицию позвонили, — добавил мужчина. — Машина сильно разбита. Они еще кредит за нее платят, а ее уже угробили.
Он добавил, что «Ладу» семья купила в 2021 году.
— Им еще семь лет за нее платить. А у кого машина не в кредит сейчас? — сетует Анатолий.
Журналист НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием. Однако спустя 6 часов после обращения ответ из ведомства так и не поступил.
Сегодня утром, 10 января, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в дорожное ограждение.