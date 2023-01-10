«Вышли за ребенком ехать, а машины нет»: подробности угона красной «Лады» — семье платить за нее кредит еще 7 лет

— Машина моей родной сестры. Они приехали домой с покупками, понесли их домой — коробки и пакеты. Видать, зять вытаскивал ключи от подъезда и выронил их. И парень с девушкой вышли в это время. В подъезде она подобрала ключи, несколько секунд поговорили, сели и поехали. Машина-то прогретая была, — объяснил корреспонденту НГС брат владелицы «Лады» Анатолий.