Маршрут движения трех трамваев изменят в новогодние праздники в Новосибирске

В Новосибирске в новогодние праздники изменят маршрут движения трех трамваев. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Изменения коснутся трех маршрутов и продлятся с 23:30 6 января до 9 января 2023 года:
- № 8 будет двигаться по следующей схеме: остановка «Юго-Западный жилмассив», улицы Связистов, Невельского, Широкая, Демьяновская, Троллейная,
9-йГвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив»;
- № 15 изменят по схеме: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улицы Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, площадь имени Карла Маркса, улицы Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;
- № 18 — конечный остановочный пункт «Поселок Чемской», улицы Петухова,
Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, площадь имени Карла Маркса, улицы Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, конечный остановочный пункт «Поселок Чемской».
Напомним, в Новосибирске с 31 декабря на дамбе Октябрьского моста начнет работать остановка «Метро "Спортивная"». В связи с этим изменят маршрут движения общественного транспорта.