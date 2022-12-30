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Маршрут движения трех трамваев изменят в новогодние праздники в Новосибирске

Корректировки продлятся с 6 до 9 января 2023 года

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Причину корректировки маршрута не уточнили

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В Новосибирске в новогодние праздники изменят маршрут движения трех трамваев. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Изменения коснутся трех маршрутов и продлятся с 23:30 6 января до 9 января 2023 года:

  • № 8 будет двигаться по следующей схеме: остановка «Юго-Западный жилмассив», улицы Связистов, Невельского, Широкая, Демьяновская, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив»;
  • № 15 изменят по схеме: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улицы Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, площадь имени Карла Маркса, улицы Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;
  • № 18 — конечный остановочный пункт «Поселок Чемской», улицы Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, площадь имени Карла Маркса, улицы Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, конечный остановочный пункт «Поселок Чемской».

Напомним, в Новосибирске с 31 декабря на дамбе Октябрьского моста начнет работать остановка «Метро "Спортивная"». В связи с этим изменят маршрут движения общественного транспорта.

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