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Возле Октябрьского моста транспорт будет останавливаться на новой остановке

Рассказываем, каких маршрутов коснутся изменения

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Общественный транспорт изменит маршрут движения

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В Новосибирске с 31 декабря на дамбе Октябрьского моста начнет работать остановка «Метро "Спортивная"». Как сообщили в пресс-центре мэрии, в связи с этим изменят маршрут движения общественного транспорта.

Под корректировку попали:

  • троллейбусный маршрут № 7 «Станиславский ж/м» — «Ул. Лазурная», № 8 «Затулинский ж/м» — «Ул. Ленинградская»;
  • муниципальные автобусы № 5 «Ул. Дюканова» — «Пос. Северный», № 6 «Ул. Амбулаторная» — «Затулинский ж/м», № 28 «Пригородный простор» — «Ул. Тюленина», № 39 «Ул. Тюленина» — «Микрорайон "Чистая Слобода"», № 41 «Юго-Западный ж/м» — «Ул. Амбулаторная», № 44 «Диагностический центр» — «Затулинский ж/м»;
  • маршрутные такси № 18 «Биатлонный комплекс» — «Микрорайон "Чистая Слобода"», № 63 «Ключ-Камышенское плато» — «Ул. Дюканова».

На этих маршрутах транспорт будет останавливаться на новой остановке в обоих направлениях.

Ранее стало известно, что метро в Новосибирске в новогоднюю ночь будет работать до 2 часов ночи.

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