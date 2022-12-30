Возле Октябрьского моста транспорт будет останавливаться на новой остановке

В Новосибирске с 31 декабря на дамбе Октябрьского моста начнет работать остановка «Метро "Спортивная"». Как сообщили в пресс-центре мэрии, в связи с этим изменят маршрут движения общественного транспорта.
Под корректировку попали:
- троллейбусный маршрут
№ 7«Станиславский ж/м» — «Ул. Лазурная», № 8«Затулинский ж/м» — «Ул. Ленинградская»;
- муниципальные автобусы
№ 5«Ул. Дюканова» — «Пос. Северный», № 6«Ул. Амбулаторная» — «Затулинский ж/м», № 28«Пригородный простор» — «Ул. Тюленина», № 39«Ул. Тюленина» — «Микрорайон "Чистая Слобода"», № 41«Юго-Западный ж/м» — «Ул. Амбулаторная», № 44«Диагностический центр» — «Затулинский ж/м»;
- маршрутные такси
№ 18«Биатлонный комплекс» — «Микрорайон "Чистая Слобода"», № 63«Ключ-Камышенское плато» — «Ул. Дюканова».
На этих маршрутах транспорт будет останавливаться на новой остановке в обоих направлениях.
Ранее стало известно, что метро в Новосибирске в новогоднюю ночь будет работать до 2 часов ночи.