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Тема дняВзлетели цены на такси
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«Очень много заказов»: в Новосибирске перед Новым годом взлетели цены на такси

По словам читателей НГС, подъем цен может ощутимо ударить по карману пассажиров

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Цены увеличились из-за приближающихся праздников

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В Новосибирске вечером 30 декабря взлетели цены на такси. Читатели сообщили о росте цен почти на 50%.

Так, по словам новосибирцев, поездка из центра города в аэропорт Толмачево обойдется почти в 900 рублей, хотя в обычные дни цена держится в пределах 500 рублей.

— Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — так приложение «Яндекс.Такси» объясняет высокие цены на поездки из центра.

В обычные дни поездка в аэропорт стоит в пределах 500 рублей

В обычные дни поездка в аэропорт стоит в пределах 500 рублей

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Доехать из Академгородка в ТРЦ «МЕГА» обойдется пассажирам в среднем в 700 рублей. В обычные дни поездка стоит около 400 рублей.

Цены поднялись вдвое

Цены поднялись вдвое

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Как отмечают читатели, поездка с левого берега на правый также ударит по карману пассажиров. Например, из Горского микрорайона в ТРЦ «Галерея» стоит около 550 рублей. По словам читателей, проезд стоит 250 рублей.

Ранее журналист НГС выяснил, как ездить дешевле на такси в новогодние праздники. Читайте подробности в нашем материале.

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