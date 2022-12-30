«Очень много заказов»: в Новосибирске перед Новым годом взлетели цены на такси

В Новосибирске вечером 30 декабря взлетели цены на такси. Читатели сообщили о росте цен почти на 50%.



Так, по словам новосибирцев, поездка из центра города в аэропорт Толмачево обойдется почти в 900 рублей, хотя в обычные дни цена держится в пределах 500 рублей.