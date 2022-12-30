«Очень много заказов»: в Новосибирске перед Новым годом взлетели цены на такси

В Новосибирске вечером 30 декабря взлетели цены на такси. Читатели сообщили о росте цен почти на 50%.
Так, по словам новосибирцев, поездка из центра города в аэропорт Толмачево обойдется почти в 900 рублей, хотя в обычные дни цена держится в пределах 500 рублей.
— Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — так приложение «Яндекс.Такси» объясняет высокие цены на поездки из центра.
Доехать из Академгородка в ТРЦ «МЕГА» обойдется пассажирам в среднем в 700 рублей. В обычные дни поездка стоит около 400 рублей.
Как отмечают читатели, поездка с левого берега на правый также ударит по карману пассажиров. Например, из Горского микрорайона в ТРЦ «Галерея» стоит около 550 рублей. По словам читателей, проезд стоит 250 рублей.
Ранее журналист НГС выяснил, как ездить дешевле на такси в новогодние праздники. Читайте подробности в нашем материале.