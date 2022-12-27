«Может и по 700 рублей»: цены на такси в предновогодние дни в Новосибирске взлетели — как ездить дешевле

— Утром может и 500, и 700 рублей стоить. Но такие пробки, что ничего и водитель не зарабатывает, и поездка час и больше выходит, — отметил водитель такси Павел.

С 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 лучше выбрать общественный транспорт.

— У «Яндекс.Такси» очень странное ценообразование. Он может поставить короткую поездку за 300 рублей, а длинную — за 400 рублей. Очень сложно подгадать. Но часто для пассажиров из отдаленных районов в центр поездка не такая дорогая, чем если наоборот ехать, — объяснил таксист Анатолий.