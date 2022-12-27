«Может и по 700 рублей»: цены на такси в предновогодние дни в Новосибирске взлетели — как ездить дешевле

В Новосибирске в предновогодние дни цены на поездки в такси взлетели. Если раньше средняя стоимость была около
Советы таксистов
Водители такси советуют выбирать время для поездок не в часы пик. Дорого, долго, невыгодно.
— Утром может и 500, и 700 рублей стоить. Но такие пробки, что ничего и водитель не зарабатывает, и поездка час и больше выходит, — отметил водитель такси Павел.
С 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 лучше выбрать общественный транспорт.
— У «Яндекс.Такси» очень странное ценообразование. Он может поставить короткую поездку за 300 рублей, а длинную — за 400 рублей. Очень сложно подгадать. Но часто для пассажиров из отдаленных районов в центр поездка не такая дорогая, чем если наоборот ехать, — объяснил таксист Анатолий.
По наблюдениям водителей, цены могут повышаться на поездку с середины любого часа на минут
— Тут не угадаешь, но зависит многое и от количества водителей. Утром и вечером сейчас мало кто хочет работать из-за пробок. А вот днем больше людей и цена меньше, — добавил Анатолий.
Что говорят агрегаторы
Сервисы утверждают, что не вводили отдельные тарифы для предновогодних и праздничных дней, но отмечают, что в часы пик цена всегда растет из-за высокого спроса. Хотите ездить дешевле — проверяйте приложение и ждите, когда спрос чуть упадет.
— Стоимость поездки, в том числе в новогодний период, рассчитывается автоматически с учетом спроса на услуги такси и количества активных водителей в каждом районе города, погодных условий, дорожной ситуации, конкуренции. В периоды наибольшего спроса может включаться динамический коэффициент, повышающий стоимость поездки, — объяснили в сервисе «Максим». — Когда баланс спроса и предложения нормализуется, возвращаются стандартные цены.
Динамическое ценообразование и у «Яндекс.Такси»:
— Стоимость 1 км и 1 минуты в сервисе перед Новым годом не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит от множества факторов, таких как: соотношение свободных машин в районе и людей, желающих заказать такси, расстояние и длительность поездки, заторы по дороге. Чем меньше свободных водителей, тем выше может стоить поездка.
Одной из самых больших загадок в такси остается рейтинг пассажира. Мы поговорили с пассажирами и самими таксистами, а также с сервисом, чтобы узнать, почему ваш рейтинг может упасть ниже плинтуса.