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Трубы высыпались на автомобиль из грузовика на проезде Энергетиков — видео с затором

2,5 километра придется ехать 16 минут

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Трубы повредили проезжающий мимо автомобиль

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Днем 26 декабря в Новосибирске из грузовика на проезжую часть в Ленинском районе высыпались трубы. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на съезде с проезда Энергетиков.

— На съезде с проезда Энергетиков к «Ленте» с грузового автомобиля на дорогу высыпались трубы, которые повредили седан Nissan Sunny, — указано в сообщении в паблике.

Последствия ДТП сняли на видео автомобилисты.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Трубы высыпались из грузовика на съезде с проезда Энергетиков

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

По данным 2ГИС, на месте происшествия образовалась пробка. Проезжая часть окрасилась в красный цвет.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Дорога перекрыта, — сообщает один из пользователей 2ГИС.

Пробка растянулась на <nobr class="_">2,5 километра</nobr>

Пробка растянулась на 2,5 километра

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НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала в ведомстве не сообщили подробности ДТП.


Утром 26 декабря из-за массового ДТП на Бердском шоссе растянулась пробка около 6 километров. Столкнулись как минимум четыре машины, в том числе два КАМАЗа.

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