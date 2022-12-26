Трубы высыпались на автомобиль из грузовика на проезде Энергетиков — видео с затором

Днем 26 декабря в Новосибирске из грузовика на проезжую часть в Ленинском районе высыпались трубы. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на съезде с проезда Энергетиков.
— На съезде с проезда Энергетиков к «Ленте» с грузового автомобиля на дорогу высыпались трубы, которые повредили седан Nissan Sunny, — указано в сообщении в паблике.
Последствия ДТП сняли на видео автомобилисты.
По данным 2ГИС, на месте происшествия образовалась пробка. Проезжая часть окрасилась в красный цвет.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Дорога перекрыта, — сообщает один из пользователей 2ГИС.
НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала в ведомстве не сообщили подробности ДТП.
Утром 26 декабря из-за массового ДТП на Бердском шоссе растянулась пробка около