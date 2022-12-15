Черный Toyota Land Cruiser выехал со двора и поехал по встречке — видео заинтересовало ГИБДД

В Новосибирске вечером 14 декабря водитель Toyota Land Cruiser, выезжая со двора дома по улице Титова, 31, поехал по встречной полосе. Видео с инцидентом появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— С этого двора можно спокойно проехать по правилам через разрыв двойной сплошной, прям напротив выезда со двора. Но, видимо, правила не для всех писаны, — сообщил подписчик «АСТ-54».
Госавтоинспекция начала проверку из-за видео. Сотрудники будут устанавливать все обстоятельства.
Госавтоинспекция рассказала о подробностях ДТП, которое произошло вечером 13 декабря на окраине Новосибирска. Один из автомобилей выехал на встречную полосу.