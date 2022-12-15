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Черный Toyota Land Cruiser выехал со двора и поехал по встречке — видео заинтересовало ГИБДД

Водитель выезжал со дворов на Титова

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Инцидент случился вчера вечером

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В Новосибирске вечером 14 декабря водитель Toyota Land Cruiser, выезжая со двора дома по улице Титова, 31, поехал по встречной полосе. Видео с инцидентом появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— С этого двора можно спокойно проехать по правилам через разрыв двойной сплошной, прям напротив выезда со двора. Но, видимо, правила не для всех писаны, — сообщил подписчик «АСТ-54».

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Момент попал на видео

Видео: «АСТ-54»

Госавтоинспекция начала проверку из-за видео. Сотрудники будут устанавливать все обстоятельства.

Госавтоинспекция рассказала о подробностях ДТП, которое произошло вечером 13 декабря на окраине Новосибирска. Один из автомобилей выехал на встречную полосу.

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