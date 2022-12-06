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ДТП на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко — столкнулись легковушка и фура

На месте аварии работает скорая помощь

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Вечером 6 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием грузовика. По данным читателя НГС, автомобили столкнулись в Кировском районе города. Инцидент произошел в районе 19 часов.

— Пересечение улиц Ватутина с Немировича-Данченко, перекресток, — сообщил читатель НГС.

На фотографии видно, что на месте аварии находится машина скорой помощи. Судя по снимкам, на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Информация о дорожно-транспортном происшествии также указана в сервисе 2ГИС. На перекрестке затруднено движение.

На дороге образовалась пробка

На дороге образовалась пробка

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НГС обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой сообщить детали происшествия.

— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили в ведомстве.

Сегодня днем в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись две фуры. Публикуем видео с места аварии.

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