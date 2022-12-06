ДТП на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко — столкнулись легковушка и фура

Вечером 6 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием грузовика. По данным читателя НГС, автомобили столкнулись в Кировском районе города. Инцидент произошел в районе 19 часов.
— Пересечение улиц Ватутина с Немировича-Данченко, перекресток, — сообщил читатель НГС.
На фотографии видно, что на месте аварии находится машина скорой помощи. Судя по снимкам, на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
Информация о дорожно-транспортном происшествии также указана в сервисе 2ГИС. На перекрестке затруднено движение.
НГС обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой сообщить детали происшествия.
— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили в ведомстве.
Сегодня днем в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись две фуры. Публикуем видео с места аварии.