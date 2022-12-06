В Кировском районе столкнулись две фуры — видео с моментом ДТП

Днем 6 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. На дороге образовался затор.
По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машины столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Дорожно-транспортное происшествие попало на видео.
Как сообщает сервис «2ГИС», автодорога по улице Сибиряков-Гвардейцев окрасилась в красный цвет в двух направлениях. На дороге зафиксировано два ДТП, в том числе на площади Сибиряков-Гвардейцев.
— Грузовик и легковушка стоят, — сообщает пользователь 2ГИС.
НГС обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.
— Материальный ущерб, без пострадавших, — сообщили в ведомстве.
Ночью 6 декабря автомобиль