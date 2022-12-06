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В Кировском районе столкнулись две фуры — видео с моментом ДТП

Авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

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ДТП с участием грузовиков попало на видео

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Днем 6 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. На дороге образовался затор.

По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машины столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Дорожно-транспортное происшествие попало на видео.

Как сообщает сервис «2ГИС», автодорога по улице Сибиряков-Гвардейцев окрасилась в красный цвет в двух направлениях. На дороге зафиксировано два ДТП, в том числе на площади Сибиряков-Гвардейцев.

На улице Сибиряков-Гвардейцев затруднено движение

На улице Сибиряков-Гвардейцев затруднено движение

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— Грузовик и легковушка стоят, — сообщает пользователь 2ГИС.

НГС обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.

— Материальный ущерб, без пострадавших, — сообщили в ведомстве.

Ночью 6 декабря автомобиль ВАЗ-2109 врезался в грузовой автомобиль с прицепом в Новосибирске. В результате аварии погибли два человека.

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