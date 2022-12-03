Трамвай врезался в «Газель» в Октябрьском районе — дорогу сковала пробка

Вечером 3 декабря в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Гурьевской и Пролетарской.
— «Газель» не пропустила трамвай. У водителя «Газели» нет страхового полиса, ожидают ГИБДД. Пострадавших нет, движение затруднено, — сообщили в организации.
Информация о ДТП подтверждается в сервисе «Яндекс.Карты». По данным сервиса, в результате аварии образовалась пробка.
НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Столкновение, оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили в ведомстве.
Отметим, ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием двух трамваев. В результате аварии пострадали 17 человек. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко провел разбор ДТП.