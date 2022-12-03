Разбираем жесткое ДТП с трамваями в Новосибирске — сколько лет вагону и мог бы он затормозить

На этой неделе много шума наделало крупное ДТП с участием двух трамваев, где пострадали 17 человек. Сегодня мы еще раз посмотрим видео столкновения, проанализируем его и узнаем, что за трамвай не смог затормозить, почему и какого он года выпуска. Читайте разбор авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Напомним, ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев, два попутных трамвая следовали от пл. Маркса в сторону ул. Мира. Столкновение произошло перед перекрестком с ул. Немировича-Данченко, один вагон догнал другой, стоявший на светофоре, удар был весьма сильным — смотрите видео.
Мы видим, что удар был существенным, первый трамвай протащило на два корпуса вперед, а вагоны, судя по снимкам, получили сильные повреждения. Отметим, что этот участок ул. Сибиряков-Гвардейцев имеет уклон от пл. Маркса в сторону Немировича-Данченко, что способствовало увеличению скорости второго трамвая и силы удара.
После аварии появилась версия, что второй трамвай подрезала какая-то машина, вагоновожатый применил экстренное торможение и вагон потерял управление. По сути, потеря управления в данном случае — это как раз отказ тормозной системы. Позднее появились сообщения, что трамвай сначала столкнулся с «Лэнд-Крузером-Прадо», после чего отказали тормоза, однако в официальной сводке ГИБДД Новосибирска никакой «Крузер» не фигурирует.
— Применил экстренное торможение, и в этот момент у него сорвало тормоза, то есть одно потянуло другое. Однозначно техническое состояние трамвая — в первую очередь [причина аварии]. Он должен был остановиться, а он не остановился, целый квартал набирал скорость и летел. Применив экстренное торможение, трамвай не мог остановиться. О чем это говорит? О том, что техническое состояние трамвая не отвечает нормам безопасности, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— Может быть, применение меры экстренного торможения повлекло за собой какой-нибудь отказ в тормозной системе, эксперты это всё установят. Вообще [технический отказ] не должен быть, но состояние трамваев у нас не очень такое, да? Какой-то узел не выдержал экстренного торможения, может быть так, — комментирует Олег Дугушкин, директор компании автотехнической, трасологической экспертизы «НАТТЭ».
Стоило ли вообще трамваю так резко тормозить перед легковушкой, которая если и была, то наверняка выскочила на рельсы в запрет линий разметки? Ведь в трамвае больше людей и при падении от торможения они могут получить травмы. А так бы ну задел вагон эту легковушку, был бы материальный ущерб, не более.
— Это уже другой вопрос. Здесь нужно будет смотреть, имел ли вообще водитель трамвая техническую возможность избежать столкновения. Оправдано ли было применение мер к торможению. Нужно знать дорожную ситуацию, — отмечает Олег Дугушкин.
НГС узнал, что это за трамвай, какого он года выпуска. Его бортовой номер 2196, это модель
Вагоны такого типа имеют 3-ступенчатую тормозную систему. При замедлении перед остановкой тяговые электродвигатели переводятся в генераторный режим, что плавно гасит скорость. Дотормаживание производится барабанно-колодочной системой с электромагнитным приводом. При экстренном торможении включаются рельсовые электромагнитные тормоза — это такие железные штуковины между колесами, которые опускаются вниз и примагничиваются к путям с силой 5 тонн, одновременно может производиться подсыпание песка на рельсы.
Что конкретно и как отказало, теперь разберутся следователи. Сам же мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в ведении которого находится транспорт города, высказался так, что причина или в технике, или в водителе.
— Я дал поручение при разборе ситуации руководителю «ГЭТ» и начальнику департамента составить комиссию, заниматься служебной проверкой. Известно, что какую-то дистанцию трамвай двигался без управления. Причина техническая либо связанная с состоянием водителя, — сказал Локоть.
Один из пассажиров сейчас находится в больнице с ушибом головного мозга. Его родственники опасаются за его здоровье — возможно, 72-летнему мужчине потребуется серьезная операция.