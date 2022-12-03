Разбираем жесткое ДТП с трамваями в Новосибирске — сколько лет вагону и мог бы он затормозить

После аварии появилась версия, что второй трамвай подрезала какая-то машина, вагоновожатый применил экстренное торможение и вагон потерял управление. По сути, потеря управления в данном случае — это как раз отказ тормозной системы. Позднее появились сообщения, что трамвай сначала столкнулся с «Лэнд-Крузером-Прадо», после чего отказали тормоза, однако в официальной сводке ГИБДД Новосибирска никакой «Крузер» не фигурирует.



— Применил экстренное торможение, и в этот момент у него сорвало тормоза, то есть одно потянуло другое. Однозначно техническое состояние трамвая — в первую очередь [причина аварии]. Он должен был остановиться, а он не остановился, целый квартал набирал скорость и летел. Применив экстренное торможение, трамвай не мог остановиться. О чем это говорит? О том, что техническое состояние трамвая не отвечает нормам безопасности, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.