Что делать, если автомобиль заглох на трассе в мороз? Памятка для водителей

Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске температура в первой половине дня составит -27... -29 градусов, в некоторых районах области она уже опустилась ниже -30 градусов. Данные приводит «Западно-Сибирское УГМС». В таких условиях увеличивается риск возникновения проблем в работе транспорта.

Публикуем инструкцию о том, что делать, если ваш автомобиль заглох на трассе.