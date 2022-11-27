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Что делать, если автомобиль заглох на трассе в мороз? Памятка для водителей

К поездкам холодную погоду стоит тщательно готовиться

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Такие мобильные пункты обогрева патрулируют федеральные трассы

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Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске температура в первой половине дня составит -27... -29 градусов, в некоторых районах области она уже опустилась ниже -30 градусов. Данные приводит «Западно-Сибирское УГМС». В таких условиях увеличивается риск возникновения проблем в работе транспорта.

Публикуем инструкцию о том, что делать, если ваш автомобиль заглох на трассе.

Такую погоду в Новосибирской области зафиксировали утром 27 ноября

Такую погоду в Новосибирской области зафиксировали утром 27 ноября

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Аварийные остановки автомобилей в морозы чаще всего связаны с перемерзанием топлива. Поэтому водителям рекомендуют тщательно готовиться к поездкам в холодную погоду. Нужно иметь с собой запас горюче-смазочных материалов и теплых вещей, исправные средства связи и аккумуляторы.

— Перед выездом нужно тщательно проверить техническую исправность автомобиля. По возможности поездку лучше перенести на более благоприятный период, это особенно касается транспортных средств на дизельном топливе, — объяснили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

На федеральных трассах в Новосибирской области работают мобильные пункты обогрева. Это машины дежурных бригад, которые при температуре ниже -25 градусов патрулируют закрепленные участки каждые три часа. В регионе работает около 15 таких бригад. Мобильные пункты оснащены тепловыми пушками, паяльными лампами, генераторами, теплыми вещами и горячим чаем. В случае если замерзший автомобиль нельзя отогреть на месте, его буксируют на теплую стоянку.

Телефоны круглосуточных диспетчерских служб ФКУ «Сибуправтодор»:

  • в Новосибирской области — (383)262–62–72, 8 913 943–12–74;
  • в Кемеровской и Томской областях — 8(3842) 75–29–76, 8 961 707–85–69;
  • в Омской области — 8(3812) 40–70–16, 8 913 670–12–36.

На региональных трассах Новосибирской области дежурят специалисты Территориального управления автомобильных дорог. Сообщения от водителей принимают круглосуточно по номерам: 730 — для абонентов МТС, +7 913 949–00–30 — для абонентов других сотовых операторов, а также по телефону (383) 335–81–55.

В экстренных ситуациях звонить можно по номеру 112.

25 ноября в Новосибирской области на трассе заглох автобус с детской хоккейной командой. Им помогли спасательные службы.

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