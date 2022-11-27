Что делать, если автомобиль заглох на трассе в мороз? Памятка для водителей

Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске температура в первой половине дня составит
Публикуем инструкцию о том, что делать, если ваш автомобиль заглох на трассе.
Аварийные остановки автомобилей в морозы чаще всего связаны с перемерзанием топлива. Поэтому водителям рекомендуют тщательно готовиться к поездкам в холодную погоду. Нужно иметь с собой запас горюче-смазочных материалов и теплых вещей, исправные средства связи и аккумуляторы.
— Перед выездом нужно тщательно проверить техническую исправность автомобиля. По возможности поездку лучше перенести на более благоприятный период, это особенно касается транспортных средств на дизельном топливе, — объяснили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».
На федеральных трассах в Новосибирской области работают мобильные пункты обогрева. Это машины дежурных бригад, которые при температуре ниже -25 градусов патрулируют закрепленные участки каждые три часа. В регионе работает около 15 таких бригад. Мобильные пункты оснащены тепловыми пушками, паяльными лампами, генераторами, теплыми вещами и горячим чаем. В случае если замерзший автомобиль нельзя отогреть на месте, его буксируют на теплую стоянку.
Телефоны круглосуточных диспетчерских служб ФКУ «Сибуправтодор»:
- в Новосибирской области —
(383)262–62–72, 8 913 943–12–74;
- в Кемеровской и Томской областях —
8(3842) 75–29–76, 8 961 707–85–69;
- в Омской области —
8(3812) 40–70–16, 8 913 670–12–36.
На региональных трассах Новосибирской области дежурят специалисты Территориального управления автомобильных дорог. Сообщения от водителей принимают круглосуточно по номерам: 730 — для абонентов МТС,
В экстренных ситуациях звонить можно по номеру 112.
25 ноября в Новосибирской области на трассе заглох автобус с детской хоккейной командой. Им помогли спасательные службы.