20idei
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 60.74
eur 62.12
Тема дняБеременная третьим пытается вернуть мужа с СВО
Все новости
Все новости

Первые морозы идут к Новосибирску — как воспользоваться мобильным пунктом обогрева на трассе

Пункты круглосуточно дежурят на трассах области

289

Мобильные пункты оснащены тепловыми пушками и инструментом для ремонта

Поделиться

Синоптики обещают сильное похолодание на этой неделе. В связи с этим мобильные пункты обогрева готовы к дежурствам на новосибирских трассах. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления дорог Новосибирской области.

Мобильные пункты обогрева дежурят на областных трассах. Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками. В пунктах обогрева есть чай, печенье, дежурный сотовый телефон.

— При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и (по его согласию) эвакуировать автомобиль в теплый бокс, — рассказали в ТУАД.

Сообщения от водителей принимают круглосуточно по номерам: 730 — для абонентов МТС, +7 913 949-00-30 — для абонентов других сотовых операторов; на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону (383) 335-81-55.

— Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения, — добавили в службе.

На этой неделе температура в Новосибирской области может опуститься до -33 градусов. Мы подготовили обзор для автомобилистов о том, где и за сколько можно зарядить аккумулятор.

АвтоАккумуляторЗимаМороз
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2