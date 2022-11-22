Первые морозы идут к Новосибирску — как воспользоваться мобильным пунктом обогрева на трассе

Синоптики обещают сильное похолодание на этой неделе. В связи с этим мобильные пункты обогрева готовы к дежурствам на новосибирских трассах. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления дорог Новосибирской области.
Мобильные пункты обогрева дежурят на областных трассах. Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками. В пунктах обогрева есть чай, печенье, дежурный сотовый телефон.
— При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и (по его согласию) эвакуировать автомобиль в теплый бокс, — рассказали в ТУАД.
Сообщения от водителей принимают круглосуточно по номерам: 730 — для абонентов МТС,
— Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения, — добавили в службе.
На этой неделе температура в Новосибирской области может опуститься до -33 градусов. Мы подготовили обзор для автомобилистов о том, где и за сколько можно зарядить аккумулятор.