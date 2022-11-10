Девять новых машин для уборки дорог закупят для Новосибирска
Их должны доставить в ДЭУ
ДЭУ
По данным сайта госзакупок, комбинированные дорожные машины должны быть оборудованы распределителем твердых противогололедных материалов, плужным снегоочистителем.
Подрядчик должен доставить технику в ДЭУ
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, сейчас в городе есть 456 единиц техники для уборки дорог, из них 269 предназначены для круглогодичного использования. Износ техники составляет 86%.
Ранее ДЭУ