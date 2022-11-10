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Девять новых машин для уборки дорог закупят для Новосибирска

Их должны доставить в ДЭУ № 1 до середины декабря

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Новые машины смогут убирать снег и пыль с улиц

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ДЭУ № 1 Новосибирска закупит девять машин для уборки дорог. Их можно будет использовать в течение всего года. Стоимость техники оценили в 104,4 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, комбинированные дорожные машины должны быть оборудованы распределителем твердых противогололедных материалов, плужным снегоочистителем.

Подрядчик должен доставить технику в ДЭУ № 1 до 15 декабря.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, сейчас в городе есть 456 единиц техники для уборки дорог, из них 269 предназначены для круглогодичного использования. Износ техники составляет 86%.

Ранее ДЭУ № 1 объявило аукцион на закупку трех машин для уборки снега и пыли. Их оценили в 30 миллионов рублей.

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