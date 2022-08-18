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Для Новосибирска закупят три машины для уборки снега и пыли

Они обойдутся в 30 миллионов рублей

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Машины привезут до середины декабря

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Для Новосибирска закупят три комбинированные машины для уборки дорог. Их можно будет использовать зимой и летом. Заказчиком выступает ДЭУ № 1, максимальная стоимость автомобилей составляет 30,4 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, на машинах должен быть распределитель твердых противогололедных материалов, снегоочиститель, щетка, поливомоечное оборудование.

— Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Год выпуска товара должен быть не ранее 2022 года, — говорится в документации.

Подрядчик должен доставить машины на территорию ДЭУ № 1 до 15 декабря 2022 года. Средства на их покупку выделят из городского бюджета.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в этом году для города закупят семь машин для дорог. Они должны улучшить возможности по уборке улиц.

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ГосзакупкиСнегУборка дорог
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