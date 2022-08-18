Для Новосибирска закупят три машины для уборки снега и пыли
Они обойдутся в 30 миллионов рублей
Для Новосибирска закупят три комбинированные машины для уборки дорог. Их можно будет использовать зимой и летом. Заказчиком выступает ДЭУ
По данным сайта госзакупок, на машинах должен быть распределитель твердых противогололедных материалов, снегоочиститель, щетка, поливомоечное оборудование.
— Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Год выпуска товара должен быть не ранее 2022 года, — говорится в документации.
Подрядчик должен доставить машины на территорию ДЭУ
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в этом году для города закупят семь машин для дорог. Они должны улучшить возможности по уборке улиц.