12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Новосибирске — водитель скрылся

12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Новосибирс
ке — водитель скрылся
Ребенка доставили в больницу
9 ноября в Новосибирске водитель сбил 12-летнего ребенка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Мальчика доставили в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел вечером 9 ноября в 18 часов 50 минут в Октябрьском районе города. Водитель ехал на автомобиле по улице Добролюбова со стороны Пролетарской в сторону улицы Кошурникова. Водитель скрылся с места аварии.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле <...> в пути следования у дома 162/1 по улице Добролюбова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 12-летний мальчик. Его с травмами доставили в лечебное учреждение.
Утром 9 ноября в Искитиме Новосибирской области водитель сбил переходивших дорогу женщину и двух ее дочек. В результате аварии погибла 2-летняя девочка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.