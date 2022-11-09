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СрочноЗадержан водитель, сбивший ребенка в Искитиме
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12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Новосибирске — водитель скрылся

Ребенка доставили в больницу

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Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска

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9 ноября в Новосибирске водитель сбил 12-летнего ребенка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Мальчика доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел вечером 9 ноября в 18 часов 50 минут в Октябрьском районе города. Водитель ехал на автомобиле по улице Добролюбова со стороны Пролетарской в сторону улицы Кошурникова. Водитель скрылся с места аварии.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле <...> в пути следования у дома 162/1 по улице Добролюбова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 12-летний мальчик. Его с травмами доставили в лечебное учреждение.

Утром 9 ноября в Искитиме Новосибирской области водитель сбил переходивших дорогу женщину и двух ее дочек. В результате аварии погибла 2-летняя девочка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

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