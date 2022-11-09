Приложения «Яндекса» заработали после сбоя — заявление компании
В компании пообещали компенсировать период недоступности сервисов водителям и курьерам
9 ноября в Новосибирске сервисы «Яндекса» вновь начали работать после массового сбоя. Проблемы в работе приложений наблюдались по всей стране.
Как сообщили изданию НГС в пресс-службе «Яндекса», специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go».
— Сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось, — сообщили в компании.
В пресс-службе компании также отметили, что водителям и курьерам будет компенсирован период недоступности сервисов.
О проблемах в работе приложений «Яндекса» в Новосибирске 9 ноября изданию НГС сообщили горожане и водители такси. Сбои зафиксировали в работе «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еде».
В конце июня в Новосибирске произошел сбой в работе сервисов по заказу такси «Яндекс Go», Uber и «Максим». Проблемы с заказом наблюдались и в других городах страны.