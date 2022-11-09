20idei
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 60.98
eur 60.82
Тема дняКакой будет погода завтра
Все новости
Все новости

Приложения «Яндекса» заработали после сбоя — заявление компании

В компании пообещали компенсировать период недоступности сервисов водителям и курьерам

36
ds

Специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go»

Поделиться

9 ноября в Новосибирске сервисы «Яндекса» вновь начали работать после массового сбоя. Проблемы в работе приложений наблюдались по всей стране.

Как сообщили изданию НГС в пресс-службе «Яндекса», специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go».

— Сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось, — сообщили в компании.

В пресс-службе компании также отметили, что водителям и курьерам будет компенсирован период недоступности сервисов.

О проблемах в работе приложений «Яндекса» в Новосибирске 9 ноября изданию НГС сообщили горожане и водители такси. Сбои зафиксировали в работе «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еде».

Сбои в работе приложения «Яндекс. Еда»

Сбои в работе приложения «Яндекс. Еда»

Поделиться

В конце июня в Новосибирске произошел сбой в работе сервисов по заказу такси «Яндекс Go», Uber и «Максим». Проблемы с заказом наблюдались и в других городах страны.

По теме

Яндекс.ЕдаЯндекс.ТаксиСбои в работеЯндекс Go
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2