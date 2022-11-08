На эстакаде метромоста заменили 400 стекол в Новосибирске — за их сохранностью теперь будут следить камеры
Работы проводили в три этапа
В Новосибирске закончили ремонт эстакады метромоста. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
— Работы осуществлялись в три этапа. Замена рам и стекол велась сначала от станции «Спортивная» в сторону реки Обь, а далее — в сторону портала по направлению к станции «Студенческая». Всего было заменено около четырех сотен стекол толщиной шесть миллиметров, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Также специалисты окрасили поручни переходов и обработали железобетонные конструкции. Работы на эстакаде начали в августе.
Все работы метрополитен производил за счет собственных средств, при этом сколько денег было потрачено, в организации не раскрыли.
— Планируется более акцентированно контролировать метромост с помощью видеокамер для пресечения случаев вандализма, последствия которых и привели к необходимости ремонтировать эстакаду метромоста, — добавили в компании.
В конце сентября на станции метро «Спортивная» закончили монтаж раздвижных платформенных дверей. Ее должны сдать в декабре.