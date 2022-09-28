Монтаж всех 40 раздвижных дверей на платформах закончили на
«Спортивной» — как сейчас выглядит станция
Сейчас на станции монтируют панельные и реечные потолки в зоне эскалаторов
На станции метро «Спортивная» закончили монтаж раздвижных платформенных дверей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».
К эксплуатации готовы все 40 выходов. Они уже подключены к электричеству.
— Раздвижные двери совместно со специальными ограничительными устройствами на краях платформ исключат попадание пассажиров на пути при ожидании поезда. Также конструкции перегородок будут обеспечивать положительную и комфортную температуру для пассажиров на платформенной части станции, — уверены в «СпецТрансСтрой»
Сейчас на станции монтируют панельные и реечные потолки в эскалаторных зонах.
Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».
Работы по строительству станции метро «Спортивная» собираются завершить в октябре. Ранее власти заявляли, что срок окончания работ — сентябрь 2022 года.