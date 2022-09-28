Монтаж всех 40 раздвижных дверей на платформах закончили на «Спортивной» — как сейчас выглядит станция

На станции метро «Спортивная» закончили монтаж раздвижных платформенных дверей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

К эксплуатации готовы все 40 выходов. Они уже подключены к электричеству.

— Раздвижные двери совместно со специальными ограничительными устройствами на краях платформ исключат попадание пассажиров на пути при ожидании поезда. Также конструкции перегородок будут обеспечивать положительную и комфортную температуру для пассажиров на платформенной части станции, — уверены в «СпецТрансСтрой»