20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 58.18
eur 56.00
Тема дняДерево рухнуло на три машины
Все новости
Все новости

Монтаж всех 40 раздвижных дверей на платформах закончили на «Спортивной» — как сейчас выглядит станция

Сейчас на станции монтируют панельные и реечные потолки в зоне эскалаторов

475
ds

Двери подключили к электричеству

Поделиться

На станции метро «Спортивная» закончили монтаж раздвижных платформенных дверей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

К эксплуатации готовы все 40 выходов. Они уже подключены к электричеству.

— Раздвижные двери совместно со специальными ограничительными устройствами на краях платформ исключат попадание пассажиров на пути при ожидании поезда. Также конструкции перегородок будут обеспечивать положительную и комфортную температуру для пассажиров на платформенной части станции, — уверены в «СпецТрансСтрой»

Сейчас на станции монтируют панельные и реечные потолки в эскалаторных зонах.

Работы на станции все еще ведутся

Работы на станции все еще ведутся

Поделиться

Сейчас станция выглядит вот так

Сейчас станция выглядит вот так

Поделиться

Работы должны завершиться в октябре

Работы должны завершиться в октябре

Поделиться

Вид сверху

Вид сверху

Поделиться

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».

Работы по строительству станции метро «Спортивная» собираются завершить в октябре. Ранее власти заявляли, что срок окончания работ — сентябрь 2022 года.

По теме

МетроСтанция метро СпортивнаяСтройка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2