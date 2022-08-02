Заменят 132 дефектных стекла: на метромосту меняют остекление — как там сейчас
Ремонтировать будут витражи, металлические и железобетонные конструкции
В Новосибирске на эстакаде метромоста восстанавливают остекление. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале. Ремонт эстакады метрополитен проводит за счет собственных средств.
Работы пройдут в три этапа. Ремонтировать будут витражи, металлические и железобетонные конструкции.
— Сейчас меняют рамы и стекла от станции «Спортивная» в сторону «Речного вокзала». Работы ведут ночью. После восстановления остекления с эстакады метромоста для пассажиров открылся вид на строящуюся ледовую арену и новый парк на берегу Оби, — рассказал Анатолий Локоть.
На участке, который подлежит ремонту, больше тысячи оконных проемов, из них заменят 132 дефектных стекла.
В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной на левом берегу. Большая часть работ уже сделана, внутри установлены эскалаторы, в вестибюлях на стенах разместили панно.