СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 62.05
eur 63.25
Тема дняЖенщина 14 раз пырнула шилом 15-летнюю девочку
Все новости
Все новости

Заменят 132 дефектных стекла: на метромосту меняют остекление — как там сейчас

Ремонтировать будут витражи, металлические и железобетонные конструкции

960
Ремонт проводится за счет метрополитена

Ремонт проводится за счет метрополитена

Поделиться

В Новосибирске на эстакаде метромоста восстанавливают остекление. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале. Ремонт эстакады метрополитен проводит за счет собственных средств.

Работы пройдут в три этапа. Ремонтировать будут витражи, металлические и железобетонные конструкции.

— Сейчас меняют рамы и стекла от станции «Спортивная» в сторону «Речного вокзала». Работы ведут ночью. После восстановления остекления с эстакады метромоста для пассажиров открылся вид на строящуюся ледовую арену и новый парк на берегу Оби, — рассказал Анатолий Локоть.

На участке, который подлежит ремонту, больше тысячи оконных проемов, из них заменят 132 дефектных стекла.

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной на левом берегу. Большая часть работ уже сделана, внутри установлены эскалаторы, в вестибюлях на стенах разместили панно.

По теме

метромостмэрремонт
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2