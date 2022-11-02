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Тема дняПроблема с маршрутками до Академгородка
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«Как шпротинка в банке»: новосибирцы жалуются на маршрутки в Академгородок — мэрия советует электрички

Людям приходится по полчаса стоять в очередях на маршрутки, а потом ехать до конечной в полном салоне

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Власти признают, что водителей не хватает

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В Новосибирске не хватает маршрутных такси № 35 (станция метро «Речной вокзал» — «Цветной проезд»). На долгое ожидание на остановках и переполненный транспорт пожаловались сразу несколько читателей НГС.

— К первой паре в НГУ (09:00) невозможно нормально уехать ни студентам, ни преподавателям, — рассказал журналистам новосибирец Илья Кошкин. — А еще есть научные сотрудники СО РАН и просто люди, которым надо в Академгородок.

По словам сибиряка, с половины восьмого до половины девятого утра интервалы движения составляют 20 минут, и желающих уехать гораздо больше, чем мест в салоне:

— С Речного уезжают под завязку, стоя [водитель берет] семь-восемь человек при разрешенных четверых. Вдобавок [водители маршруток] останавливаются на всех остановках (до «Разъезда Иня» точно) и берут еще одного-двух. Итого до двенадцати человек едут стоя, — написал Василий.

— На [остановке] «Гостинице Обь» сесть уже невозможно, — поддержала попутчика еще одна жительница Новосибирска Валентина. — Едешь 40 минут, час, и чувствуешь себя шпротинкой в банке. Некомфортно даже тем, кто на сидячих местах: то на ногу нечаянно кому-нибудь наступишь, то рюкзаком стукнешь. А рюкзаки нам девать некуда.

Сделать качественное фото в условиях давки в маршрутке оказалось затруднительно. Зато нашему читателю удалось передать атмосферу поездки

Сделать качественное фото в условиях давки в маршрутке оказалось затруднительно. Зато нашему читателю удалось передать атмосферу поездки

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В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на запрос НГС о работе транспорта до Академгородка ответили, что проведенный анализ работы муниципальных маршрутов № 35 и № 8 (и маршрутка, и автобус следуют от остановки «Станция метро "Речной вокзал"» до остановки «Цветной проезд») показал «отдельные сбои в работе маршрутов, обусловленные недовыпуском подвижного состава».

— По информации перевозчиков маршрутов, вышеуказанные сбои связаны с нехваткой водительского состава. Следует отметить, что дефицит водителей пассажирского транспорта наблюдается практически на всех транспортных предприятиях в связи с их значительным оттоком из отрасли в 2020–2021 гг. в период распространения коронавирусной инфекции, — ответили журналистам в пресс-центре муниципалитета.

Маршрут № 35 обслуживает перевозчик ООО «Академ Лайн». По данным сервиса «Контур.Фокус», это микропредприятие, в котором официально трудоустроены 10 человек. Учредителем ООО с уставным капиталом 10 рублей является Попова Светлана Владимировна, директором — Попов Павел Викторович. Основной вид деятельности компании — городские и пригородные перевозки пассажиров сухопутным транспортом. Чистый убыток ООО «Академ Лайн» по состоянию на конец 2021 года составил 61 тысячу рублей.

В мэрии заверили, что перевозчики принимают все возможные меры, чтобы полностью укомплектовать экипажи, а чиновники напомнили им о необходимости соблюдать расписание.

В качестве альтернативного варианта муниципалитет посоветовал пассажирам ездить с пересадками или пересесть на электрички:

— Направление обеспечивается также автобусным маршрутом № 36 (на котором с 13.10.2022 количество ТС увеличено с 8 до 12 ед.) с пересадкой на автобусный маршрут № 23 с минимизацией финансовых затрат в рамках проекта «Сетевая поездка», — заявили в мэрии. — Кроме того, данное направление обслуживает сеть пригородных электропоездов от крупных пересадочных узлов правобережной части города до станции «Сеятель».

Ранее в Новосибирске анонсировали повышение тарифов на общественный транспорт в декабре 2022 года.

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