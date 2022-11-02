«Как шпротинка в банке»: новосибирцы жалуются на маршрутки в Академгородок — мэрия советует электрички
Людям приходится по полчаса стоять в очередях на маршрутки, а потом ехать до конечной в полном салоне
В Новосибирске не хватает маршрутных такси
— К первой паре в НГУ (09:00) невозможно нормально уехать ни студентам, ни преподавателям, — рассказал журналистам новосибирец Илья Кошкин. — А еще есть научные сотрудники СО РАН и просто люди, которым надо в Академгородок.
По словам сибиряка, с половины восьмого до половины девятого утра интервалы движения составляют 20 минут, и желающих уехать гораздо больше, чем мест в салоне:
— С Речного уезжают под завязку, стоя [водитель берет] семь-восемь человек при разрешенных четверых. Вдобавок [водители маршруток] останавливаются на всех остановках (до «Разъезда Иня» точно) и берут еще одного-двух. Итого до двенадцати человек едут стоя, — написал Василий.
— На [остановке] «Гостинице Обь» сесть уже невозможно, — поддержала попутчика еще одна жительница Новосибирска Валентина. — Едешь 40 минут, час, и чувствуешь себя шпротинкой в банке. Некомфортно даже тем, кто на сидячих местах: то на ногу нечаянно кому-нибудь наступишь, то рюкзаком стукнешь. А рюкзаки нам девать некуда.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на запрос НГС о работе транспорта до Академгородка ответили, что проведенный анализ работы муниципальных маршрутов
— По информации перевозчиков маршрутов, вышеуказанные сбои связаны с нехваткой водительского состава. Следует отметить, что дефицит водителей пассажирского транспорта наблюдается практически на всех транспортных предприятиях в связи с их значительным оттоком из отрасли в 2020–2021 гг. в период распространения коронавирусной инфекции, — ответили журналистам в пресс-центре муниципалитета.
Маршрут
В мэрии заверили, что перевозчики принимают все возможные меры, чтобы полностью укомплектовать экипажи, а чиновники напомнили им о необходимости соблюдать расписание.
В качестве альтернативного варианта муниципалитет посоветовал пассажирам ездить с пересадками или пересесть на электрички:
— Направление обеспечивается также автобусным маршрутом
Ранее в Новосибирске анонсировали повышение тарифов на общественный транспорт в декабре 2022 года.