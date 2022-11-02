«Как шпротинка в банке»: новосибирцы жалуются на маршрутки в Академгородок — мэрия советует электрички

В Новосибирске не хватает маршрутных такси № 35 (станция метро «Речной вокзал» — «Цветной проезд»). На долгое ожидание на остановках и переполненный транспорт пожаловались сразу несколько читателей НГС.



— К первой паре в НГУ (09:00) невозможно нормально уехать ни студентам, ни преподавателям, — рассказал журналистам новосибирец Илья Кошкин. — А еще есть научные сотрудники СО РАН и просто люди, которым надо в Академгородок.