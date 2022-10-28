В Бердске назначен новый главный автоинспектор — что о нем известно
Ранее новый руководитель работал в ГИБДД Новосибирска
В Бердске начальником ГИБДД стал Андрей Алексеевич Цветков. Ранее он работал в Новосибирске.
Информацию о назначении сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Бердска Юлия Ракунова. Новый руководитель вступил в должность
По данным сайта «Бердск онлайн», Андрей Цветков родился в 1979 году в Бердске. Учился в
С 2004 года Андрей Цветков работал в отделе ГИБДД в Советском районе Новосибирска, в 2018 году стал заместителем начальника ГИБДД Новосибирска, возглавил отделение дорожного надзора.
Ранее в октябре в Бердске выбрали нового мэра — им стал Владимир Захаров, бывший глава фабрики «Бердчанка». Бывший глава администрации города Евгений Шестернин стал министром природных ресурсов Новосибирской области.