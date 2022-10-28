20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 61.36
eur 61.57
Тема дняЧто новосибирцы думают о переносе столицы
Все новости
Все новости

В Бердске назначен новый главный автоинспектор — что о нем известно

Ранее новый руководитель работал в ГИБДД Новосибирска

469
ds

Андрей Цветков был заместителем начальника ГИБДД по Новосибирску

Поделиться

В Бердске начальником ГИБДД стал Андрей Алексеевич Цветков. Ранее он работал в Новосибирске.

Информацию о назначении сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Бердска Юлия Ракунова. Новый руководитель вступил в должность 10 октября.

По данным сайта «Бердск онлайн», Андрей Цветков родился в 1979 году в Бердске. Учился в ПУ-16, Бердском политехническом колледже, в 2015 году окончил Новосибирский гуманитарный институт.

С 2004 года Андрей Цветков работал в отделе ГИБДД в Советском районе Новосибирска, в 2018 году стал заместителем начальника ГИБДД Новосибирска, возглавил отделение дорожного надзора.

Ранее в октябре в Бердске выбрали нового мэра — им стал Владимир Захаров, бывший глава фабрики «Бердчанка». Бывший глава администрации города Евгений Шестернин стал министром природных ресурсов Новосибирской области.

БердскГИБДДНазначение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2