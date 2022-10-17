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«Тойота» проехалась по встречной полосе Северного обхода и попала в смертельное ДТП

Легковая машина врезалась в грузовик

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По факту аварии правоохранители проводят проверку

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Вечером 16 октября под Новосибирском на Северном обходе произошло смертельное ДТП на встречной полосе.

По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне в 20 часов 30 минут. 62-летний водитель автомобиля Toyota Raum ехал в сторону Кемерова по встречной полосе.

— Водитель совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом под управлением 35-летнего водителя, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Raum скончался.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, за период с 14 по 16 октября на территории региона произошло 17 ДТП, при которых 1 человек погиб, 23 получили травмы, из них 4 — несовершеннолетние.

Ранее НГС сообщал о том, что утром 17 октября в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области вспыхнула фура. Водитель погиб на месте.

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