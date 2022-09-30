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В Новосибирске пробки и сильный снег — показываем улицы, по которым лучше не ехать

По данным 2ГИС, дорожная ситуация в городе — 7 баллов

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Видимость на дорогах снизилась из-за снегопада

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Утром 30 сентября в Новосибирске пошел сильный снег, на дорогах образовались 7-балльные пробки, по данным сервиса 2ГИС. Серьезные заторы отмечаются на улице Большевистской в сторону центра, на Октябрьском мосту в сторону правого берега и на Советском шоссе в сторону улицы Мира.

Крупный затор образовался на Октябрьском мосту

Крупный затор образовался на Октябрьском мосту

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Сложно проехать и по Димитровскому мосту в сторону правого берега, по данным сервиса 2ГИС, на проезде Энергетиков авария. Пробка тянется от перекрестка улиц Станиславского и Плахотного, включая площадь Труда и площадь Энергетиков до начала Димитровского моста.

Утром 28 сентября в Новосибирске также были пробки из-за снегопада. Самые серьезные затруднения движения были на Большевистской в сторону центра, на Коммунальном мосту с левого на правый берег и на проезде Энергетиков. Напомним, что Госавтоинспекция Новосибирска рекомендовала водителям начать подготовку к зимнему сезону.

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