В Новосибирске пробки и сильный снег — показываем улицы, по которым лучше не ехать
По данным 2ГИС, дорожная ситуация в городе — 7 баллов
Утром 30 сентября в Новосибирске пошел сильный снег, на дорогах образовались
Сложно проехать и по Димитровскому мосту в сторону правого берега, по данным сервиса 2ГИС, на проезде Энергетиков авария. Пробка тянется от перекрестка улиц Станиславского и Плахотного, включая площадь Труда и площадь Энергетиков до начала Димитровского моста.
Утром 28 сентября в Новосибирске также были пробки из-за снегопада. Самые серьезные затруднения движения были на Большевистской в сторону центра, на Коммунальном мосту с левого на правый берег и на проезде Энергетиков. Напомним, что Госавтоинспекция Новосибирска рекомендовала водителям начать подготовку к зимнему сезону.