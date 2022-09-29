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ГИБДД рекомендовала новосибирским водителям начать подготовку к зиме

Из-за переменчивой погоды на дорогах может появиться наледь

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Пешеходам тоже стоит быть острожными и внимательными

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Госавтоинспекция Новосибирска рекомендовала водителям начать подготовку к зимнему сезону.

— Следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряда аккумулятора, — рассказали в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что вчера и сегодня в городе наблюдаются осадки в виде мокрого снега, из-за этого на дорогах может появиться наледь. Особенно внимательными стоит быть при проезде эстакад, мостов и путепроводов, перекрестков, остановок и дворов.

Водителям следует «неукоснительно соблюдать» правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать маневров.


— Пешеходам следует быть осторожными не меньше, чем водителям, и переходить дорогу только в установленном правилами дорожного движения месте, перед тем, как начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что все машины остановились полностью, и не отвлекаться на телефон, — добавили в ГИБДД.

Вчера в Новосибирске выпал первый снег. По информации синоптиков, непогода и снегопады задержатся в Новосибирске на несколько дней.

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ГИБДД
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