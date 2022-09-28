Растает ли сегодняшний снег? Синоптики фиксируют аномально ранний снежный покров в Новосибирске

Юг при этом — Алтайский край и Республика Алтай — находится в теплой части этого циклона.

— Контраст температур на фронтах создает условия для выпадения достаточно интенсивных осадков. В основном сейчас в виде снега. Все кристаллы, которые образуются в облаках, снижаясь к земной поверхности, не успевают растаять и выпадают в виде снега, — отметила специалист. — Циклон будет постепенно отходить.

1 октября специалисты ожидают, что циклон переместится в сторону Кемерова и Красноярского края.