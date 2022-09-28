Растает ли сегодняшний снег? Синоптики фиксируют аномально ранний снежный покров в Новосибирске
Циклон скоро уйдет в сторону Кемерова
Непогода и снегопады задержатся в Новосибирске на несколько дней. Как скоро вернется тепло, рассказали синоптики.
— Пока холодная воздушная масса определяет такую погоду — мощный обширный циклон располагается над нашими районами. Завтра центр циклона будет над Новосибирской областью. Он медленно смещается и закачивает в тыл воздух с районов северных широт из Норильска и даже из Северо-Восточной Сибири, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Юг при этом — Алтайский край и Республика Алтай — находится в теплой части этого циклона.
— Контраст температур на фронтах создает условия для выпадения достаточно интенсивных осадков. В основном сейчас в виде снега. Все кристаллы, которые образуются в облаках, снижаясь к земной поверхности, не успевают растаять и выпадают в виде снега, — отметила специалист. — Циклон будет постепенно отходить.
1 октября специалисты ожидают, что циклон переместится в сторону Кемерова и Красноярского края.
— С ростом атмосферного давления у нас будет наблюдаться сокращение осадков. Будет больше солнца и чуть-чуть потеплеет днем. Начало октября мы ждем холодным, где-то с 5 октября, может быть, волны тепла еще будут проникать с запада на восток. И днем возможно повышение температур до
Сейчас снег будет лежать недолго и достаточно быстро таять. Установление снежного покрова синоптики ждут позже.
— Пока снежный покров будет таять. Особенно это будет заметно в городе, — подчеркнула Марина Виноградова. — Но появление такого покрова, как сегодня, агрометеорологи фиксируют как экстремально раннее. В среднем на 12–17 дней раньше, чем среднемноголетние значения.
Завтра, 29 сентября, ночью ждем небольшие, а днем небольшие и местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах будут отложения мокрого снега, как сегодня. Ветер северо-западный,
В пятницу, 30 сентября, ночью местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, также отложения мокрого снега. Ветер северный,
1 октября, в субботу, ночью местами небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер северный,
Сегодня мы вели онлайн-трансляцию, как преобразил город первый снег.
Из-за перепадов температур, снега и гололедицы может вырасти количество ДТП в Новосибирске. Об этом сообщает региональное МЧС.