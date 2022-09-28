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Растает ли сегодняшний снег? Синоптики фиксируют аномально ранний снежный покров в Новосибирске

Циклон скоро уйдет в сторону Кемерова

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Снег задержится в городе ненадолго

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Непогода и снегопады задержатся в Новосибирске на несколько дней. Как скоро вернется тепло, рассказали синоптики.

— Пока холодная воздушная масса определяет такую погоду — мощный обширный циклон располагается над нашими районами. Завтра центр циклона будет над Новосибирской областью. Он медленно смещается и закачивает в тыл воздух с районов северных широт из Норильска и даже из Северо-Восточной Сибири, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Юг при этом — Алтайский край и Республика Алтай — находится в теплой части этого циклона.

— Контраст температур на фронтах создает условия для выпадения достаточно интенсивных осадков. В основном сейчас в виде снега. Все кристаллы, которые образуются в облаках, снижаясь к земной поверхности, не успевают растаять и выпадают в виде снега, — отметила специалист. — Циклон будет постепенно отходить.

1 октября специалисты ожидают, что циклон переместится в сторону Кемерова и Красноярского края.

— С ростом атмосферного давления у нас будет наблюдаться сокращение осадков. Будет больше солнца и чуть-чуть потеплеет днем. Начало октября мы ждем холодным, где-то с 5 октября, может быть, волны тепла еще будут проникать с запада на восток. И днем возможно повышение температур до +10... +15 градусов, — объяснила эксперт.

Сейчас снег будет лежать недолго и достаточно быстро таять. Установление снежного покрова синоптики ждут позже.

— Пока снежный покров будет таять. Особенно это будет заметно в городе, — подчеркнула Марина Виноградова. — Но появление такого покрова, как сегодня, агрометеорологи фиксируют как экстремально раннее. В среднем на 12–17 дней раньше, чем среднемноголетние значения.

Завтра, 29 сентября, ночью ждем небольшие, а днем небольшие и местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах будут отложения мокрого снега, как сегодня. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Ночью температура -1... -3 градуса и днем +1... +3 градуса.

В пятницу, 30 сентября, ночью местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, также отложения мокрого снега. Ветер северный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночные температуры ожидаются -1...-3 градуса, а днем — +2... +4 градуса.

1 октября, в субботу, ночью местами небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с. Ночью будет -1... -3 градуса, днем — +3... +5 градусов.

Сегодня мы вели онлайн-трансляцию, как преобразил город первый снег.

Из-за перепадов температур, снега и гололедицы может вырасти количество ДТП в Новосибирске. Об этом сообщает региональное МЧС.

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