В Бердске несколько автобусов сняли с маршрутов для подвоза мобилизованных к пунктам сбора
Ежедневно снимают 2–3 автобуса
В Бердске 29 сентября из-за частичной мобилизации сняли несколько автобусов с маршрутов
— Из-за частичной мобилизации и необходимости доставить военнослужащих в пункты сбора снимаются несколько автобусов с маршрутов. Бердское автотранспортное предприятие доставляет мобилизованных жителей, так как другого транспорта для оказания помощи военкомату нет, — сообщили на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Вчера, 28 сентября, для подвоза мобилизованных было задействовано 3 автобуса. Первый — дежурный. Второй — автобус маршрута
В Колывани вчера проводили мобилизованных мужчин. Корреспондент НГС Ксения Лысенко приехала в поселок, чтобы посмотреть, как провожают большую группу колыванцев — почти все они водители.