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Спецоперация на Украине

В Бердске несколько автобусов сняли с маршрутов для подвоза мобилизованных к пунктам сбора

Ежедневно снимают 2–3 автобуса

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Автобусы начинают развозить мобилизованных с 9 утра

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В Бердске 29 сентября из-за частичной мобилизации сняли несколько автобусов с маршрутов № 3 и 4. Как рассказали в пресс-службе администрации города, эти автобусы доставляют мобилизованных в пункты сбора. Также сегодня могут снять автобус с маршрута № 5.

— Из-за частичной мобилизации и необходимости доставить военнослужащих в пункты сбора снимаются несколько автобусов с маршрутов. Бердское автотранспортное предприятие доставляет мобилизованных жителей, так как другого транспорта для оказания помощи военкомату нет, — сообщили на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Вчера, 28 сентября, для подвоза мобилизованных было задействовано 3 автобуса. Первый — дежурный. Второй — автобус маршрута № 1 и третий — автобус маршрута № 3. Автобусы начали развозить мобилизованных после 9 часов.

В Колывани вчера проводили мобилизованных мужчин. Корреспондент НГС Ксения Лысенко приехала в поселок, чтобы посмотреть, как провожают большую группу колыванцев — почти все они водители.

АвтобусыСпецоперация на УкраинеЧастичная мобилизация
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