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На Красном проспекте обновили асфальт возле часовни — три года назад там завершили капремонт

Его заметили 20 сентября

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Так выглядит новый участок

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В Новосибирске обновили покрытие на участке Красного проспекта в районе часовни Николая Чудотворца. Свежий асфальт заметили утром 20 сентября. Как сообщил НГС читатель, накануне на участке был снят верхний слой покрытия.

Обновленный участок находится недалеко от метро

Обновленный участок находится недалеко от метро

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Капитальный ремонт Красного проспекта завершили в 2019 году, он продолжался в течение трех лет. По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, к тому моменту дефекты начали появляться на первом участке работ, который уложили в 2017 году. Прошедшим летом на проспекте заметили разрушающуюся тротуарную плитку, а на проезжей части — колею.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, кто обновил покрытие на Красном проспекте, и будут ли проводить такие работы на других участках.

Ранее в Новосибирске начали ремонтировать дорогу на улице Татьяны Снежиной. На работы выделили 22 миллиона рублей.

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Красный проспектАсфальтРемонт дорог
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