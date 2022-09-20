На Красном проспекте обновили асфальт возле часовни — три года назад там завершили капремонт

Капитальный ремонт Красного проспекта завершили в 2019 году, он продолжался в течение трех лет. По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, к тому моменту дефекты начали появляться на первом участке работ, который уложили в 2017 году. Прошедшим летом на проспекте заметили разрушающуюся тротуарную плитку, а на проезжей части — колею.