На Красном проспекте обновили асфальт возле часовни — три года назад там завершили капремонт
Его заметили 20 сентября
В Новосибирске обновили покрытие на участке Красного проспекта в районе часовни Николая Чудотворца. Свежий асфальт заметили утром 20 сентября. Как сообщил НГС читатель, накануне на участке был снят верхний слой покрытия.
Капитальный ремонт Красного проспекта завершили в 2019 году, он продолжался в течение трех лет. По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, к тому моменту дефекты начали появляться на первом участке работ, который уложили в 2017 году. Прошедшим летом на проспекте заметили разрушающуюся тротуарную плитку, а на проезжей части — колею.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, кто обновил покрытие на Красном проспекте, и будут ли проводить такие работы на других участках.
Ранее в Новосибирске начали ремонтировать дорогу на улице Татьяны Снежиной. На работы выделили 22 миллиона рублей.