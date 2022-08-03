Невозможно протолкнуться: поезда в новосибирском метрополитене стали ходить реже — мы узнали почему

Как отметили в пресс-службе, днем электрички отправляются с интервалом 5,5 минуты, в часы пик — 3,5–4 минуты.

Напомним, в Новосибирске 29 июля перекрыли часть Октябрьского моста — там начали капитальный ремонт, который планировали с 2020 года.

