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Невозможно протолкнуться: поезда в новосибирском метрополитене стали ходить реже — мы узнали почему

Самый большой интервал движения составил 5,5 минуты

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Толпы людей в метро

Толпы людей в метро

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В новосибирском метрополитене увеличили интервал между электричками. На то, что поезда в подземке стали ходить реже, обратили внимание и читатели НГС.

Как рассказал местный житель Дмитрий, он каждое утро добирается на работу на метро. Мужчина садится на остановке «Площадь Маркса» и едет до станции «Площадь Ленина». По его словам, промежуток между электричками составлял около трех минут, но в последнее время ожидание увеличилось вдвое.

— Примерно с 1 августа интервал увеличили. Утром с Маркса он составлял примерно четыре минуты. А когда возвращался вечером, промежуток с Ленина длился больше шести минут. Сегодня с утра на Маркса поезд уехал, а платформа осталась полной, так как люди просто не влезли в вагон, — пояснил Дмитрий.

В пресс-службе новосибирского метрополитена информацию об изменении курсирования электричек подтвердили и отметили, что новый режим действует с 1 августа.

— В связи с уменьшением пассажиропотока принято решение об увеличении времени между поездами, — пояснили в метрополитене.

Как отметили в пресс-службе, днем электрички отправляются с интервалом 5,5 минуты, в часы пик — 3,5–4 минуты.

Напомним, в Новосибирске 29 июля перекрыли часть Октябрьского моста — там начали капитальный ремонт, который планировали с 2020 года.

2 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на метромосту начали менять остекление.

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