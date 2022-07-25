На эстакаде в Кольцово смонтировали первый пролет — фотографии со стройки

— ООО «СпецТрансСтрой» накануне доставило на площадки складирования 10 балок. В настоящий момент все балки длиной по 24 метра смонтированы в пролет. Всего на объекте планируется монтаж 6 пролетов по 7 балок длиной 24 метра и один пролет — 7 балок по 12 метров. Строители продолжают работу — на опоре 1 выполняют устройство щебеночной подготовки под переходные плиты и армирование переходных плит, — сообщил генеральный директор Сергей Арапов.

