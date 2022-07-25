На эстакаде в Кольцово смонтировали первый пролет — фотографии со стройки
Новая дорога должна разгрузить выезд из Академгородка
В Новосибирской области подрядчик установил первый пролет эстакады в рабочем поселке Кольцово. В конце 2021 года ООО «СпецТрансСтрой» строит эстакаду и дорогу вблизи наукограда. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, работы ведутся круглосуточно.
— ООО «СпецТрансСтрой» накануне доставило на площадки складирования 10 балок. В настоящий момент все балки длиной по 24 метра смонтированы в пролет. Всего на объекте планируется монтаж 6 пролетов по 7 балок длиной 24 метра и один пролет — 7 балок по 12 метров. Строители продолжают работу — на
Эстакада должна улучшить выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Напомним, что в апреле подрядчик заканчивал работы по возведению фундамента.