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Тема дняСтроительство эстакады в Кольцово
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На эстакаде в Кольцово смонтировали первый пролет — фотографии со стройки

Новая дорога должна разгрузить выезд из Академгородка

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Работы на объекте идут в круглосуточном режиме

Работы на объекте идут в круглосуточном режиме

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В Новосибирской области подрядчик установил первый пролет эстакады в рабочем поселке Кольцово. В конце 2021 года ООО «СпецТрансСтрой» строит эстакаду и дорогу вблизи наукограда. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, работы ведутся круглосуточно.

Строительство эстакады и подходов к ней — это второй пусковой комплекс автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово

Строительство эстакады и подходов к ней — это второй пусковой комплекс автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово

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— ООО «СпецТрансСтрой» накануне доставило на площадки складирования 10 балок. В настоящий момент все балки длиной по 24 метра смонтированы в пролет. Всего на объекте планируется монтаж 6 пролетов по 7 балок длиной 24 метра и один пролет — 7 балок по 12 метров. Строители продолжают работу — на опоре 1 выполняют устройство щебеночной подготовки под переходные плиты и армирование переходных плит, — сообщил генеральный директор Сергей Арапов.

Эстакада будет иметь две полосы — по одной в каждую сторону

Эстакада будет иметь две полосы — по одной в каждую сторону

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Протяженность дороги с эстакадой — 995 метров

Протяженность дороги с эстакадой — 995 метров

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Эстакада должна улучшить выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Напомним, что в апреле подрядчик заканчивал работы по возведению фундамента.

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Кольцовоэстакада
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