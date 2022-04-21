Фундамент эстакады в Кольцово возведут на этой неделе — новая дорога должна разгрузить выезд из Академгородка
В Новосибирской области подрядчик заканчивает работы по возведению фундамента эстакады на выезде рабочего поселка Кольцово.
ООО «СпецТрансСтрой» готовится к бетонированию самого большого и последнего ростверка (часть фундамента опоры. — Прим. ред.) на опоре
— ООО «СпецТрансСтрой» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строит эстакаду вблизи наукограда Кольцово. Контракт заключен в сентябре 2021 года. Работы на объекте идут в круглосуточном режиме, — сообщили в пресс-службе ТУАД.
Всего на эстакаде восемь опор. На каждой из них ведутся работы. В конце марта строители полностью установили все сваи для будущей эстакады. На 7-й опоре выполняют щебеночную подготовку под устройство арматурного каркаса.
— Строительство эстакады и подходов к ней — это второй пусковой комплекс автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Его начало соответствует ПК12+49,38, находящемуся в районе ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе «Барышево», — пояснили в пресс-службе ТУАД.
Эстакада должна улучшить выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Она имеет 2 полосы движения — по одной в каждую сторону. Протяженность новой двухполосной дороги вместе с эстакадой составит 995 метров.
С 25 апреля в Новосибирске на 3 месяца перекроют движение по улице Мясниковой. Там будут доделывать дорогу, которую начали строить в прошлом году.