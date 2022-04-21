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Фундамент эстакады в Кольцово возведут на этой неделе — новая дорога должна разгрузить выезд из Академгородка

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Работы на объекте идут в круглосуточном режиме

Работы на объекте идут в круглосуточном режиме

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В Новосибирской области подрядчик заканчивает работы по возведению фундамента эстакады на выезде рабочего поселка Кольцово.

ООО «СпецТрансСтрой» готовится к бетонированию самого большого и последнего ростверка (часть фундамента опоры. — Прим. ред.) на опоре № 8. На нее зальют 204 кубических метра бетона. Работы по бетонированию закончат выполнять до конца недели.

— ООО «СпецТрансСтрой» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строит эстакаду вблизи наукограда Кольцово. Контракт заключен в сентябре 2021 года. Работы на объекте идут в круглосуточном режиме, — сообщили в пресс-службе ТУАД.

Всего на эстакаде восемь опор. На каждой из них ведутся работы. В конце марта строители полностью установили все сваи для будущей эстакады. На 7-й опоре выполняют щебеночную подготовку под устройство арматурного каркаса.

— Строительство эстакады и подходов к ней — это второй пусковой комплекс автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Его начало соответствует ПК12+49,38, находящемуся в районе ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе «Барышево», — пояснили в пресс-службе ТУАД.

Эстакада должна улучшить выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Она имеет 2 полосы движения — по одной в каждую сторону. Протяженность новой двухполосной дороги вместе с эстакадой составит 995 метров.

С 25 апреля в Новосибирске на 3 месяца перекроют движение по улице Мясниковой. Там будут доделывать дорогу, которую начали строить в прошлом году.

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