«Это будут магистральные маршруты»: новые автобусы, привезенные в Новосибирск, будут связывать два берега

Новые автобусы из последней партии готовят к выпуску на маршруты, связывающие два берега, — до конца августа транспорт должны поставить на учет и подготовить к выходу.



— Та партия из 50 автобусов, которая получена в эти дни после прохождения всех стандартных процедур по постановке на учет, технической приемке, они будут организованы на двух маршрутах. Сейчас мы окончательно определяем, какие это будут маршруты, — сообщил Михаил Никулин. — Могу сказать однозначно, что это будут маршруты мощные, так называемые магистральные. Маршруты, которые будут соединять левый и правый берег. И маршруты, которые будут проходить через центр города.