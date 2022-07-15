«Это будут магистральные маршруты»: новые автобусы, привезенные в Новосибирск, будут связывать два берега
Сейчас власти определяют номера маршрутов
Новые автобусы из последней партии готовят к выпуску на маршруты, связывающие два берега, — до конца августа транспорт должны поставить на учет и подготовить к выходу.
— Та партия из 50 автобусов, которая получена в эти дни после прохождения всех стандартных процедур по постановке на учет, технической приемке, они будут организованы на двух маршрутах. Сейчас мы окончательно определяем, какие это будут маршруты, — сообщил Михаил Никулин. — Могу сказать однозначно, что это будут маршруты мощные, так называемые магистральные. Маршруты, которые будут соединять левый и правый берег. И маршруты, которые будут проходить через центр города.
По его словам, сейчас специалисты по пассажирским перевозкам анализируют выполнение планов среди перевозчиков, обслуживающих маршруты, и есть случаи, когда обслуживание неудовлетворительное.
Всего за последние два года Новосибирск получил 205 новых автобусов. С получением последних 50 автобусов были нюансы, отметил мэр Анатолий Локоть.
— Был нюанс. Последние 50 автобусов — эту партию получали в совершенно новых условиях. В условиях санкций, определенных сложностей. И сложности, видимо, начались у производства. Мы получили вдруг неожиданное предложение купить по повышенной цене. Либо не 50 получить, а меньшее количество автобусов. Неприемлемые были совершенно для нас предложения, — констатировал мэр. — Была сложная ситуация, конфликтная поначалу, мы вели сложные переговоры и нашли компромисс.
Компромисс заключается в том, что часть автобусов была новой модели, часть — предыдущей, но потребительские свойства у них абсолютно одинаковые, подчеркнул Анатолий Локоть:
— Вместимость, комфорт, обогрев, кондиционер, оплата. Контроль, видеоконтроль за пассажиропотоком. Всё это присутствует в моделях. Они немного отличаются особенностями двигателей. Как именно отличаются, эксплуатация покажет, но в целом потребительские свойства для пассажиров абсолютно одинаковые, и это главное.
Автобусы оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда. При этом окончательно уйти от наличных денег не получится, так как в транспорте должны быть разные виды оплаты, пояснил Михаил Никулин.
— Новый подвижной состав поступает с датчиками пассажиропотока. То есть автобус уже сам знает, сколько в него вошло пассажиров, сколько вышло, сколько находится в салоне. При этом может знать, сколько оплатило проезд, сколько не оплатило, — рассказал про систему подсчета пассажиров Михаил Никулин. — И дальнейшие наши действия — создание единого центра операционного, который будет анализировать, а все ли граждане внутри салона оплатили проезд. Если нет, туда отправляется бригада контролеров, которые оперативно проверяют оплату проезда.
Он напомнил, что с весны штраф за неоплаченный проезд вырос в 10 раз — со 100 до 1000 рублей. Кроме того, заключен договор с Росгвардией о совместных рейдах по контролю оплаты проезда.
Контракт на поставку 150 новых автобусов мэрия заключила в конце прошлого года. В конце декабря прошлого года в ПАТП-4 показали новые автобусы марки НЕФАЗ и пазики для маршрутов с небольшим пассажиропотоком. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава с участием местных бюджетов и федеральных денег.