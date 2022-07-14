Участок Большевистской отремонтируют за
14,5 млн рублей — какие еще дороги приведут в порядок
Работы должны завершить в октябре
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на поиск подрядчика, который отремонтирует участки 9 улиц города. За работы готовы заплатить 93,7 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, на ремонт участков дорог на улицах Иванова, Российской, Березовой и Большевистской выделили 49,4 миллиона рублей, из них 14,4 — на Большевистскую. За работы на улицах Магистральной, 25 лет Октября Театральной, Линейной и Гребенщикова готовы заплатить 44,3 миллиона рублей.
Подрядчик должен будет выполнить фрезерование, обустроить верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, поднять смотровые и дождеприемные колодцы до нужного уровня. Гарантийный срок службы покрытия должен составлять 5 лет.
Ремонт должны начать 5 августа и провести в три этапа. Последний завершат до 7 октября 2022 года.
Также в Новосибирске в этом году отремонтируют проспект Дзержинского. На это потратят около 111 миллионов рублей.