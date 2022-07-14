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Участок Большевистской отремонтируют за 14,5 млн рублей — какие еще дороги приведут в порядок

Работы должны завершить в октябре

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Большевистскую должны отремонтировать до 7 октября

Большевистскую должны отремонтировать до 7 октября

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Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на поиск подрядчика, который отремонтирует участки 9 улиц города. За работы готовы заплатить 93,7 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, на ремонт участков дорог на улицах Иванова, Российской, Березовой и Большевистской выделили 49,4 миллиона рублей, из них 14,4 — на Большевистскую. За работы на улицах Магистральной, 25 лет Октября Театральной, Линейной и Гребенщикова готовы заплатить 44,3 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет выполнить фрезерование, обустроить верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, поднять смотровые и дождеприемные колодцы до нужного уровня. Гарантийный срок службы покрытия должен составлять 5 лет.

Ремонт должны начать 5 августа и провести в три этапа. Последний завершат до 7 октября 2022 года.

Также в Новосибирске в этом году отремонтируют проспект Дзержинского. На это потратят около 111 миллионов рублей.

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